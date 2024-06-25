Чимало пропагандистів: Єрмак оприлюднив перелік путіністів, на яких наклали санкції ЄС

25 червня 2024, 10:10
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Андрій Єрмак

24 червня, Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про 14-й пакет санкцій ЄС. До нього включили чимало російських пропагандистів, зокрема і медійних персон.

Перелік путіністів був створений групою Маркфол-Єрмак. Вона має на меті надати список економічних і політичних заходів щодо посилення санкцій країн світу проти Росії та Білорусі задля найшвидшого припинення війни проти України.

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Єрмак зазначив, що група серйозно підійшла до аналізу діяльності діячів, які поширюють російську пропаганду. За словами політика, це важливо, оскільки путіністи є відповідальними за злочини, скоєні Росією. У своїх соцмережах він опублікував кінцевий варіант переліку медійних персон, які потрапили під санкції. До нього увійшли:

  • Співак SHAMAN (Ярослав Дронов);
  • Співачка Поліна Гагаріна;
  • Актор Іван Охлобистін;
  • Арам Габрелянов, засновник холдингу NewsMedia (Life, Mash, Shot);
  • Головнокомандувач ВМФ Росії адмірал Олександр Моїсеєв;
  • Аймані Кадирова (матір Рамзана Кадирова);
  • Депутат Мосміськдуми Марія Кисельова (ексведуча шоу "Слабка ланка");
  • Ігор Алтушкін (засновник Російської мідної компанії);
  • Дмитро Мезенцев (державний секретар Союзної держави);
  • Таймураз Боллоев (президент пивоварної компанії "Балтика");
  • Олексій Гореславський (голова АНО Інститут розвитку інтернету");
  • Мільярдер Роман Троценко;
  • Голова Росмайна Вадим Яковенко;
  • Міжнародний дитячий центр "Артек";
  • "Совкомфлот";
  • "Уральські авіалінії";
  • Громадський фонд імені Кадирова;
  • Білоруський союз молоді.

Що відомо про 14-й пакет санкцій ЄС

  • Він містить обмежувальні заходи щодо 116 фізичних та юридичних осіб.
  • За умовами пакета, ЄС має заборонити послуги з перевантаження російського зрідженого природного газу на території Євросоюзу.
  • ЄС не допустить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення споруджуваних проєктів щодо зрідженого природного газу, таких як Arctic LNG 2 і Murmansk LNG.
Автор: Влада Пономарьова