Чимало пропагандистів: Єрмак оприлюднив перелік путіністів, на яких наклали санкції ЄС
Джерело:Андрій Єрмак
24 червня, Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про 14-й пакет санкцій ЄС. До нього включили чимало російських пропагандистів, зокрема і медійних персон.
Перелік путіністів був створений групою Маркфол-Єрмак. Вона має на меті надати список економічних і політичних заходів щодо посилення санкцій країн світу проти Росії та Білорусі задля найшвидшого припинення війни проти України.
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Єрмак зазначив, що група серйозно підійшла до аналізу діяльності діячів, які поширюють російську пропаганду. За словами політика, це важливо, оскільки путіністи є відповідальними за злочини, скоєні Росією. У своїх соцмережах він опублікував кінцевий варіант переліку медійних персон, які потрапили під санкції. До нього увійшли:
- Співак SHAMAN (Ярослав Дронов);
- Співачка Поліна Гагаріна;
- Актор Іван Охлобистін;
- Арам Габрелянов, засновник холдингу NewsMedia (Life, Mash, Shot);
- Головнокомандувач ВМФ Росії адмірал Олександр Моїсеєв;
- Аймані Кадирова (матір Рамзана Кадирова);
- Депутат Мосміськдуми Марія Кисельова (ексведуча шоу "Слабка ланка");
- Ігор Алтушкін (засновник Російської мідної компанії);
- Дмитро Мезенцев (державний секретар Союзної держави);
- Таймураз Боллоев (президент пивоварної компанії "Балтика");
- Олексій Гореславський (голова АНО Інститут розвитку інтернету");
- Мільярдер Роман Троценко;
- Голова Росмайна Вадим Яковенко;
- Міжнародний дитячий центр "Артек";
- "Совкомфлот";
- "Уральські авіалінії";
- Громадський фонд імені Кадирова;
- Білоруський союз молоді.
Що відомо про 14-й пакет санкцій ЄС
- Він містить обмежувальні заходи щодо 116 фізичних та юридичних осіб.
- За умовами пакета, ЄС має заборонити послуги з перевантаження російського зрідженого природного газу на території Євросоюзу.
- ЄС не допустить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення споруджуваних проєктів щодо зрідженого природного газу, таких як Arctic LNG 2 і Murmansk LNG.