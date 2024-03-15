Це сотні тисяч гривень: учасник "Холостячки" Рибак назвав точну суму, яку витрачає за місяць

Комік та ексучасник шоу "Холостячка" Андрій Рибак поділився інформацією щодо суми його доходу в умовах війни. Однак, шоумен не скаржиться на періодичну відсутність основного джерела його заробітку.

За словами Андрія, він має стабільно один корпоратив на рік, проте бувають часи, коли замовлень немає взагалі. До початку повномасштабного вторгнення Рибак, як ведучий корпоративів, коштував 1500 доларів.

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Скільки заробляє Андрій Рибак

Комік зазначив, що основним джерелом його заробітку є монетизація й реклама в ютубі та інстаграмі. Сума, яку отримує Рибак за канал, становить приблизно 3000 доларів. Проте він частково ділить її зі своїм колегою Олександром Еллертом, який наразі перебуває за кордоном.

Хлопці поділили кошти так: вони обидва отримують порівну гроші за монетизацію на ютубі, проте додатково Рибак має ще прибуток з реклами. За словами Андрія, попри те, що Олександр нічого не знімає на канал, той все одно отримує гроші.

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Також Рибак зазначив, що у місяць витрачає понад 3 тисячі доларів, проте конкретну суму заробітку йому сказати складно. Однак на кількість витрат впливає і його жінка. Аліна має власний інстаграм-магазин, веде активно блог, проте, як каже Андрій, теж користується його грошима.

Подружжя загалом витрачає приблизно 300 тисяч гривень у місяць. Брендовий одяг, їжа в закладах та продукти – головні складники витрат Андрія та Аліни. До того ж Рибак поділився матеріальною метою, а саме – заробити 200 тисяч доларів за рік. Він разом з дружиною хоче купити більшу квартиру.

До речі, я поставив собі за мету заробити 200 тисяч доларів за рік. Ми хочемо купити більшу квартиру, проте таку ціль треба напевно краще формулювати. Я думаю, це правильно з погляду фінансової грамотності,

– ділиться Рибак.

До того ж шоумен поділився тим, що чим більше він витрачає на свою дружину, то більше потім заробляє. Андрій жартома зазначив, що спочатку не вірив у таке, проте навіть зараз шукає цьому логічне пояснення, бо це справді працює.

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