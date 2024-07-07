Чоловік Валентини Хамайко чесно пояснив, чому вирішив розписатися після 18 років спільного життя

Банкір та військовослужбовець Андрій Оністрат та ведуча Валентина Хамайко узаконили свої стосунки після 18 років спільного життя. Чоловік пояснив, що саме спонукало його до цього рішення.

Зіркова пара офіційно розписалась лише днями, 4 липня. Андрій Оністрат показав нові фото з церемонії та розповів, що саме переконало його одружитися.

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Саме Валентина Хамайко стала ініціаторкою того, щоб укласти шлюб офіційно. Телеведуча хвилюється за життя чоловіка, який саме мав вирушити у чергове відрядження.

Першого липня я забрав відрядження і витяг з наказу. Сказав вдома. Валя взяла мене за руку, відвела до двох гінго, які посадила на мій день народження минулого року і сказала: "Я все розумію, що ти думаєш, що все небезпечно, але якщо раптом що, мені ж навіть труп не віддадуть…". Це мене переконало,

– поділився Андрій Оністрат.

Ввечері банкір подав заяву, а вже наступного дня вони розписалися. Для Андрія ця подія запам'яталась як дуже зворушлива – він ледь не пустив сльозу.



Валентина Хамайко та Андрій Оністрат / Фото з фейсбуку Андрія Оністрата

Зауважимо, Валентина Хамайко та Андрій Оністрат живуть разом вже 18 років, у них народилося четверо дітей. Пара встигла взяти шлюб у церкві, однак до цього часу вони не були офіційно розписані.