Зіркова пара офіційно розписалась лише днями, 4 липня. Андрій Оністрат показав нові фото з церемонії та розповів, що саме переконало його одружитися.

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Саме Валентина Хамайко стала ініціаторкою того, щоб укласти шлюб офіційно. Телеведуча хвилюється за життя чоловіка, який саме мав вирушити у чергове відрядження.

Першого липня я забрав відрядження і витяг з наказу. Сказав вдома. Валя взяла мене за руку, відвела до двох гінго, які посадила на мій день народження минулого року і сказала: "Я все розумію, що ти думаєш, що все небезпечно, але якщо раптом що, мені ж навіть труп не віддадуть…". Це мене переконало,

– поділився Андрій Оністрат.

Ввечері банкір подав заяву, а вже наступного дня вони розписалися. Для Андрія ця подія запам'яталась як дуже зворушлива – він ледь не пустив сльозу.



Валентина Хамайко та Андрій Оністрат / Фото з фейсбуку Андрія Оністрата

Зауважимо, Валентина Хамайко та Андрій Оністрат живуть разом вже 18 років, у них народилося четверо дітей. Пара встигла взяти шлюб у церкві, однак до цього часу вони не були офіційно розписані.