Також він розповів, чи переробляв щось у своїй зовнішності для того, щоб стати "новим вожаком зграї вовчиць". Цікаво, що якраз нещодавно в мережі з'явилося нове фото Олега Винника.

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Андрій Кравченко зізнався, чи копіює Олега Винника

Співак пояснив, що виступає на сцені вже близько 15 років і не намагається стати Олегом Винником 2.0. Втім, він зазначив, що розуміє, чому їх часто порівнюють. На думку Кравченка, причиною цього є схожі тембри.

Чи намагався хтось когось копіювати, то ні. Я виступаю вже 15 років. Просто настав мій зірковий час. І очі, і зуби, у мене такі, як і були. Люди добрі, нічого не робив і не підробляв. Все оригінальне. Я не очікував слави чи грошей. Все прийшло саме по собі. Просто настав момент. Було величезне бажання,

– сказав артист.

Інтерв'ю з Андрієм Кравченком: дивіться відео онлайн

Хто такий Андрій Кравченко