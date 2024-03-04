Також він розповів, чи переробляв щось у своїй зовнішності для того, щоб стати "новим вожаком зграї вовчиць". Цікаво, що якраз нещодавно в мережі з'явилося нове фото Олега Винника.
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Андрій Кравченко зізнався, чи копіює Олега Винника
Співак пояснив, що виступає на сцені вже близько 15 років і не намагається стати Олегом Винником 2.0. Втім, він зазначив, що розуміє, чому їх часто порівнюють. На думку Кравченка, причиною цього є схожі тембри.
Чи намагався хтось когось копіювати, то ні. Я виступаю вже 15 років. Просто настав мій зірковий час. І очі, і зуби, у мене такі, як і були. Люди добрі, нічого не робив і не підробляв. Все оригінальне. Я не очікував слави чи грошей. Все прийшло саме по собі. Просто настав момент. Було величезне бажання,
– сказав артист.
Інтерв'ю з Андрієм Кравченком: дивіться відео онлайн
Хто такий Андрій Кравченко
- Це відомий в Україні естрадний артист.
- Спочатку він відточував свої навички в художній школі, а потім закінчив Інститут культури. Завдяки цьому Кравченко п'ять років працював у ансамблі пісні й танцю Державної прикордонної служби.
- Згодом він вступив на військовий факультет Інституту імені Тараса Шевченка і зрештою отримав звання молодшого лейтенанта запасу за спеціальністю "військова психологія".
- Примітно, що співак був визнаний одним з "ТОП-100 видатних людей Київщини" у 2020 році.
- Серед найпопулярніших треків виконавця – "Тільки ти", "Лебідка", "Час рікою пливе", "Зупини" та інші.