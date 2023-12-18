Андрій Хливнюк розповів, що ще з 2012 року відчув дію російської пропаганди. Тоді на концертах йому починали викрикувати "Пой по-русски".

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Андрій Хливнюк послав Урганта

Лідер "Бумбоксу" вважає, що до війни готувались не тільки при владі у Росії, а ще й готували до цього телебачення та радіо. Прикладом цього є випадок, коли Андрія просили не співати пісню "Дитина" українською.

2013 року, не буду брехати, не пам'ятаю, під час Майдану чи до, мене уже Ургант просив співати російською. Це була презентація пісні "Дитина" на "Первом канале". Спочатку режисери, а потім Ургант просили мене вже українською не співати, тому що у них там "ата-та" за це. На що вони були послані,

– пригадав Хливнюк.

Тоді Іван Ургант просив заспівати якийсь інший російськомовний хіт, але лідер "Бумбоксу" відмовився. Ведучий тоді пропонував потоваришувати й казав, начебто у нього єдиного є свобода слова.

"Фашизм взагалі однаково приходить. Через трошки, помаленьку, через незручно, а потім починають вбивати людей. Докрутили гайки до крові", – висловився Хливнюк.

Інтерв'ю з Андрієм Хливнюком: дивіться відео онлайн

Як реагував Ургант на війну