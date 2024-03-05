Андрій Хливнюк показав, як змінився за 20 років: фото артиста тоді й зараз

Музикант Андрій Хливнюк пригадав зародження гурту "Бумбокс". Він показав своє архівне фото, зроблене в ті часи.

Андрій Хливнюк в інстаграм-сторіз розповів, що 4 березня розпочалася історія гурту "Бумбокс". Цього року колективу виповнюється 20 років.

До слова Нас хочуть знищити, – Андрій Хливнюк висловився про мобілізацію і закликав не чекати повісток

Андрій Хливнюк поділився архівним фото

З нагоди особливої дати музикант опублікував архівне фото, на якому показав себе 20 років тому. Він позував для шпальт одного з журналів.

З нього не вийшов ні десантник, ні космонавт, зате вийшов талановитий музикант і вокаліст гурту "Бумбокс",

– описують там Андрія Хливнюка.



Андрій Хливнюк 20 років тому / Фото з інстаграм-сторіз

Співак вирішив порівняти себе тоді та зараз, тому поділився ще й свіжим фото з усмішкою на обличчі.

"А це коли житуха потаскала", – підписав артист.



Андрій Хливнюк зараз / Фото з інстаграм-сторіз

Історія гурту "Бумбокс"