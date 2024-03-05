Андрій Хливнюк показав, як змінився за 20 років: фото артиста тоді й зараз
Джерело:Андрій Хливнюк
Музикант Андрій Хливнюк пригадав зародження гурту "Бумбокс". Він показав своє архівне фото, зроблене в ті часи.
Андрій Хливнюк в інстаграм-сторіз розповів, що 4 березня розпочалася історія гурту "Бумбокс". Цього року колективу виповнюється 20 років.
До слова Нас хочуть знищити, – Андрій Хливнюк висловився про мобілізацію і закликав не чекати повісток
Андрій Хливнюк поділився архівним фото
З нагоди особливої дати музикант опублікував архівне фото, на якому показав себе 20 років тому. Він позував для шпальт одного з журналів.
З нього не вийшов ні десантник, ні космонавт, зате вийшов талановитий музикант і вокаліст гурту "Бумбокс",
– описують там Андрія Хливнюка.
Андрій Хливнюк 20 років тому / Фото з інстаграм-сторіз
Співак вирішив порівняти себе тоді та зараз, тому поділився ще й свіжим фото з усмішкою на обличчі.
"А це коли житуха потаскала", – підписав артист.
Андрій Хливнюк зараз / Фото з інстаграм-сторіз
Історія гурту "Бумбокс"
- Український гурт "Бумбокс" заснували у 2004 році троє музикантів: вокаліст Андрій Хливнюк, гітарист Андрій Самойло ("Муха") та Валентин Матіюк.
- Наступного року колектив випустив дебютний альбом "Меломанія", який записали у рекордно короткий час: 19 годин. Ще через рік виходить друга платівка Family Бізнес. В Україні вона здобула статус "золотої", адже було продано понад 100 тисяч її примірників. Найбільшим хітом вважався трек "Вахтерам", що здобув популярність не тільки в Україні, але й сусідніх країнах. Загалом гурт випустив 8 студійних альбомів, записав чимало дуетів з іншими артистами.
- На початку повномасштабного вторгнення Андрій Хливнюк став на захист країни, зараз він командир екіпажу бойових дронів. Відео з виконанням пісні "Ой у лузі червона калина" у перші дні великої війни облетіло увесь світ.