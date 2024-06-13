Поєднує війну та концерти: як змінився і де зараз Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" давно проявив свою проукраїнську позицію, як свідомий громадянин незалежної держави. Уся команда ще в далекому 2014 році відмовилась від виступів у Росії та обірвала зв'язки з країною-агресоркою.

З початком повномасштабного вторгнення Хливнюк взяв до рук зброю, щоб давати відсіч окупантам. Під час мінометного обстрілу музикант навіть зазнав поранення. Як змінився за цей час Хливнюк і де він зараз – далі в матеріалі Show 24.

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Юність та створення гурту "Бумбокс"

Андрій народився 31 грудня 1979 року в Черкасах. Сім'я юнака була доволі любляча та завжди підтримувала його в усіх починаннях. Хлопець навчався у спецшколі, і як заведено говорити, був жертвою булінгу. Адже Хливнюку казали, що він аутсайдер, другий сорт. Він доволі боляче переживав такі висловлювання у свій бік, але сьогодні в цій школі висить його портрет. Музикант довів, що його місце точно під сонцем.

Андрій Хливнюк в юності / Фото з відкритих джерел

Згодом Андрій закінчив бізнес-коледж і стояв на роздоріжжі вибору професії: графічний дизайн чи освіта перекладача. Але доля склалась таким чином, що юнак усвідомив чим насправді хотів би займатись – музикою. Він навіть закінчив музичну школу за класом акордеона, та займався вокалом.

Історія створення гурту доволі цікава та ексклюзивна. Хливнюк разом з Андрієм Самойло (ексучасник гурту "Тартак") орендували квартиру. Протягом року музиканти навіть не заводили тему розмови про музику, аж одного вечора Самойло купив акустичну гітару, а Хливнюк, почувши акорди, почав наспівувати слова. Так хлопці й вирішили придумати спільний гурт. До команди запросили ще Валентина Матіюка, також із гурту "Тартак". Отак через місяць і з'явився гурт "Бумбокс".

Андрій Хливнюк 20 років тому / Фото з інстаграм-сторіз

Перший альбом колектив випустив у 2005 році під назвою "Меломанія". До слова, його записали всього лиш за 22 години.

Бумбокс – Дiагноз (Меломанія): дивитись відео онлайн

За рік вийшов і другий альбом "Family Бізнес", який в Україні отримав статус золотого, бо його продали приблизно в кількості сто тисяч екземплярів.

Бумбокс – Хоттабыч (альбом: "Family бізнес", 2006 ): дивитись відео онлайн

Однак колосальну популярність принесла російськомовна пісня "Вахтёрам", яка вийшла влітку 2007 року. Хливнюк написав цей трек, коли повертався з побачення від коханої дівчини. Пісню навіть використали у фільмі "Красный жемчуг любви", а гурт прославився і за межами України.

Бумбокс – Вахтерам: дивитись відео онлайн

Загалом гурт випустив 8 студійних альбомів і записав чимало дуетів з іншими артистами.

Однією з найкращих пісень колективу вважається "Сталеві квіти", яка наповнена найпотужнішими сенсами.

Бумбокс – Сталеві квіти: дивитись відео онлайн

Особисте життя

Співак не любить ділитись інформацією приватного життя. Однак відомо, що у 2010 році він одружився з Ганною Копиловою, донькою колишнього голови НАК "Нафтогаз Україна". За час подружнього життя у пари народилось двоє людей – хлопчик Іван і дівчинка Олександра.

Андрій Хливнюк з ексдружиною Ганною / Фото з фейсбуку

Сам Андрій зізнавався, що не вміє виховувати дітей, однак вони є хорошим антистресом для артиста.

Андрій Хливнюк з дітьми / Фото з інстаграму співака

У 2021 році стало відомо, що пара розлучилась, а ініціаторкою стала сама Ганна. Співак відмовився коментувати цю тему.

Згодом в одному з інтерв'ю модель Наталія Гоцій зізналась, що мала стосунки з Хливнюком, хоча на той момент він офіційно був ще одружений. Але як зазначає сама Гоцій, вона познайомилась зі співаком уже після того, як артист розійшовся із дружиною.

Роман протривав недовго через їхні напружені графіки роботи, але жінка зізнавалась, що вони ще можуть дати другий шанс їхньому коханню.

Чи вільне зараз серце Хливнюка – невідомо. Чоловік тримає цю тему у секреті.

Повномасштабна війна

Ще у 2014 році Хливнюк і його команда відмовились від виступів у Росії. На початку повномасштабної війни лідер гурту "Бумбокс" доєднався до лав тероборони ЗСУ. Він захищав Київ від окупантів. Під час мінометного обстрілу Андрій отримав пошкодження обличчя. Коли рана загоїлась, він повернувся до служби та відправився на Схід.

Поранення Андрія Хливнюка / Колаж видання "Новинарня"

Нагадаємо, що коли співак 25 лютого 2022 року виконав на Софійській площі в Києві стрілецьку пісню "Ой, у лузі червона калина", це одномоментно підняло бойовий дух українців, а сама пісня стала символом російсько-української війни.

Андрій Хливнюк (Бумбокс) – Червона калина: дивитись відео онлайн

Що цікаво, популярний гурт Pink Floyd записав пісню та кліп "Hey Hey Rise Up" на пісню "Ой, у лузі червона калина", щоб підтримати Україну. Колектив заради такої мети зібрався разом після 28-річної перерви.

Pink Floyd – Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox): дивитись відео онлайн

Сьогодні колектив поєднує дві сфери життя. Частково вони виступають за кордоном і збирають гроші на ЗСУ, а коли повертаються додому – їдуть на фронт виконувати бойові завдання. Хливнюк – пілот ударного дрона Punisher, і також командир підрозділу та двох екіпажів. До його обов'язків входить розробка стратегічних планів та виконання бойових завдань.

Артист часто ділиться світлинами із фронту та з побратимами.

У лютому "Бумбокс" гастролював Європою. На одному з концертів у Гаазі Хливнюка запитали, коли він знову почне виконувати російськомовні хіти. Співак дав бурхливу відповідь на це запитання.

Та без проблем! Масове повстання, убивство лідерів Кремля, спалення нах*р того Кремля. Росіяни нанизують голови і ср*ки цих довб***бів просто на стовпи. І, будь ласка, буде все, що ви хочете, – висловився музикант.

Цього року Андрій отримав нагороду від РНБО "Захиснику України". Її вручають за вагомий внесок у справу гарантування національної безпеки й оборони України та за сумлінну військову службу, героїзм і професіоналізм.

Андрій Хливнюк отримав нагороду від РНБО / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зараз Андрій перебуває на фронті. Під одним із дописів люди писали, що так незвично бачити його два тижні тому на концерті в цивільному, а зараз – у військовій формі в окопі.