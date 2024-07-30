Поговорили по-людськи, – Данилко пригадав, як йому зателефонувала Ротару після обстрілу Києва

Андрій Данилко поділився історією про свій перший телефонний дзвінок від Софії Ротару. За його словами, це сталося після обстрілу Києва.

Співак зазначив, що тоді "по-людськи поговорив" з артисткою. Також він висловився про мовчання Софії Ротару щодо повномасштабної війни в Україні.

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Так, виявилося, що співачка зателефонувала Андрію Данилку під час новорічних обстрілів Києва при переході з 2022 на 2023 рік. Виконавець згадав, що Ротару була в пригніченому настрої та розповіла про те, як вони спустилися в підземну стоянку під час тривоги.

Коли Новий рік і було бомбардування, це 2022 року – із 2022-го на 2023-й – вона мені зателефонувала. Ніколи не телефонувала. І ми так із нею мило поговорили, якось так по-людськи. Вона каже : "Ми спустилися в підземну парковку". І вона у такому якомусь настрої жахливому,

– поділився артист.

Після цієї розмови Данилко почав періодично надсилати Ротару "дурні й милі" меми для підняття настрою.

Коментуючи мовчання Ротару щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Андрій висловив розуміння.

Люди всі різні. Люди дуже дорослі. Люди можуть погано почуватися, можуть не знати, що сказати. Я тут не суддя,

– сказав співак.

Інтерв'ю з Андрієм Данилком: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Ауріка Ротару поділилася інформацією про свою сестру Софію. За її словами, знаменита співачка продовжує жити у своєму будинку в елітному селищі П'ятихатки під Києвом. Попри складну ситуацію в країні, Софія Ротару рідко з'являється у публічному просторі, обмежуючи свою активність реакціями на критичні події, такі як масовані обстріли українських міст. Окрім цього, співачка час від часу вітає своїх шанувальників і рідних зі святами.