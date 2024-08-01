Андрій Данилко показався в обіймах Алли Пугачової: думки мережі розділилися

Днями відбувся фестиваль Лайми Вайкуле у Латвії, де одними з запрошених артистів були як українці, так і росіяни. Під час події Андрій Данилко, який теж там виступав, зустрівся з Аллою Пугачовою та зробив з нею фото.

Крім цього, прямо зі сцени фестивалю він низько вклонився російській артистці, коли її побачив. Після цього чоловік заспівав кілька рядків з пісні Пугачової "Ты возьми меня с собой".

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У своїх соцмережах Андрій опублікував фото, зроблене під час музичного фестивалю Лайми Вайкуле в Юрмалі. На кадрі Данилко постав в обіймах Алли та щиро усміхався в камеру. Раніше артист заявляв про відсутність спільної світлини з Пугачовою та бажання зробити таке фото. За словами Данилка, у нього завжди було "людське ставлення" до росіянки.

Однак, думки мережі щодо спільного фото Андрія з Аллою розділилися. Хтось вважає, що наразі недоречно робити знімки з громадянами країни-агресора, а хтось щиро радіє втіленню мрії Данилка.

"Супер! Поважаю, люблю! Найкращі! Дякую за адекватне ставлення до всього, що відбувається!";

"Це фото максимально недоречне. Поки росіяни воюють проти нас, ненормально їх тягнути в наш простір!";

"Фото неймовірне! Геніальні, одні з найкращих!";

"Дуже сумно, що така велика особистість українського шоубізнесу досі шукає хороших росіян";

"Ось, що значить людяність і щирість. Прекрасний приклад, де дві легенди десятиліттями несуть її у своїх серцях!";

"Невже ви не усвідомлюєте недоречність цього фото?";

"Ось це і є розмивання кордонів. Прикро";

"Справжні незалежні зірки";

"Легенди! Дякую вам, Андрію, за вашу творчість, вашу позицію, чесність і доброту! Незважаючи ні на що, ви допомагаєте людям відволікатися від суворої буденності, і вірити в краще! Аллі Борисівні низький уклін!".

Нагадаємо, окрім Пугачової, на фестивалі серед росіян були – гурт "Бі-2", Андрій Макаревич, Макс Покровський, "Ногу свело" та інші. Однак, більшість артистів публічно засудила повномасштабне вторгнення та отримала громадянство інших країн.