Кроме этого, прямо со сцены фестиваля он низько поклонился российской артистке, когда ее увидел. После этого мужчина спел несколько строк из песни Пугачевой "Ты возьми меня с собой".

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В своих соцсетях Андрей опубликовал фото, сделанное во время музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. На кадре Данилко предстал в объятиях Аллы и искренне улыбался в камеру. Ранее артист заявлял об отсутствии совместной фотографии с Пугачевой и желании сделать такое фото. По словам Данилко, у него всегда было "человеческое отношение" к россиянке.

Однако, мнения сети относительно совместного фото Андрея с Аллой разделились. Кто-то считает, что сейчас неуместно делать снимки с гражданами страны-агрессора, а кто-то искренне радуется воплощению мечты Данилко.

"Супер! Уважаю, люблю! Самые лучшие! Спасибо за адекватное отношение ко всему, что происходит!";

"Это фото максимально неуместно. Пока россияне воюют против нас, ненормально их тянуть в наше пространство!";

"Фото невероятное! Гениальные, одни из лучших!";

"Очень грустно, что такая великая личность украинского шоубизнеса до сих пор ищет хороших россиян";

"Вот, что значит человечность и искренность. Прекрасный пример, где две легенды десятилетиями несут её в своих сердцах!";

"Неужели вы не осознаете неуместность этого фото?";

"Вот это и есть размывание границ. Обидно";

"Настоящие независимые звезды";

"Легенды! Спасибо вам, Андрей, за ваше творчество, вашу позицию, честность и доброту! Несмотря ни на что, вы помогаете людям отвлекаться от суровой обыденности, и верить в лучшее! Алле Борисовне низкий поклон!".

Напомним, кроме Пугачевой, на фестивале среди россиян были – группа "Би-2", Андрей Макаревич, Макс Покровский, "Ногу свело" и другие. Однако, большинство артистов публично осудили полномасштабное вторжение и получили гражданство других стран.