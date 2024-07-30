Однак, не всі запрошені українські виконавці наслідували приклад чоловіків. Так, Вєрка Сердючка, яка теж виступила у Латвії, говорила та дала інтерв'ю російською, де зізналася, чому не переходить на державну.

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Цікаво, що згодом Макс Барських спілкувався з журналістами, з якими мав відверту розмову Андрій Данилко, англійською. Річ у тім, що латвійці могли не зрозуміти української, тому артист знайшов розв'язок проблеми у використанні міжнародної мови. За словами Барських, він розірвав усі зв'язки з Росією, оскільки "це місце більше не існує" для нього.

Макс Барських дав інтерв'ю англійською: дивіться відео онлайн

Водночас співак Alekseev також свідомо спілкувався на фестивалі, використовуючи англійську мову. Артист запевнив, що запис ефіру побачать жителі понад 10 країн, тому йому важливо наголосити на підтримці України.

Alekseev на фестивалі спілкується англійською: дивіться відео онлайн

Мережа в захваті від рішення співаків гідно представити Україну без згадки про російську мову. Втім, користувачі згадали про Данилка, який не захотів говорити українською чи переходити на англійську. Він не вважає, що розмовляє мовою агресора та впевнений, що це лише спосіб комунікації.

Андрій Данилко дав інтерв'ю російською: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно у місті Юрмала, що у Латвії, відгримів міжнародний музичний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, який організувала співачка Лайма Вайкуле. На заході виступили як українські зірки – Вєрка Сердючка, Настя Каменських, яка приїхала разом зі своїм чоловіком Потапом, Макс Барських і Alekseev – так і російські. Зокрема, гурт "Бі-2", Андрій Макаревич, Макс Покровський, "Ногу свело" та інші з'явилися на сцені фестивалю. Більшість артистів публічно засудила повномасштабне вторгнення та отримала громадянство інших країн.