Телеведучий Андрій Бєдняков розповів, що для нього гроші не на першому місці – це показала його позиція. Тоді як для інших "українців" пріоритети виявилися іншими.

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Бєдняков пояснив вчинки Тодоренко

Ведучий поділився, що не здивувався мовчанням Регіни Тодоренко, яка родом з Одеси. Бо знав її ще до повномасштабної війни.

Для когось гроші набагато важливіші, ніж країна. Багато хто починає говорити: "Регіна Тодоренко нічого не сказала, оце несподіванка". А для мене це не було несподіванкою. Тому що я знав Регіну Тодоренко. Ми з нею ніколи не товаришували, ніколи,

– зауважив Андрій Бєдняков.

Шоумен додав, що Регіна Тодоренко весь час намагалася з ним подружитися. Та він бачить людей наскрізь, тому навіть не працював з нею на корпоративах. .

"Я бачив, я зрозумів: мені Регіна Тодоренко була нецікава. Там головне – кар'єра, гроші, популярність, слава. Вона готова була переступати через людей", – наголосив він.

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Андрій Бєдняков про заяви Тодоренко про Одесу

Певний час тому Регіна Тодоренко висловила сподівання, що ще повернеться в Одесу. Андрій Бєдняков припустив, що вона вже надіється на окупацію українського міста.

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Можливо, вона вірить, як сьогодні чи вчора сказав Медведєв: "Одесо, давай назад". Коли ти дивишся на екран, тобі блювати хочеться, ти не розумієш, як це може бути. Можливо, вона так само думає, що Росія забере Одесу й тоді вона буде гуляти?

– прокоментував шоумен.

Андрій Бєдняков підсумував, що хоче забувати зрадників України: Тодоренко, Джигана тощо. Адже вони вже зробили свій вибір, хоч йому цього ніколи не зрозуміти.