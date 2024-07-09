Це просто п**дець, – Анатоліч про супермаму Таю, яка хоче домовленостей з Росією

На тлі масованого російського обстрілу блогерка та супермама Тая заявила, що потребує мирних переговорів з Росією. Анатолій Анатоліч різко відреагував та пояснив, чому цього робити не можна.

Учасниця 7 сезону шоу "Супермама" Тая після обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" виклала інстаграм-сторіз з закликом домовлятися з Росією, мовляв, лише "перемовинами можна досягти спокою і миру". Адже вона хоче для своєї дитини мирного життя.

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Анатолій Анатоліч розкритикував позицію Таї та, не стримуючи емоцій, поставив запитання, "чому існують такі тупі супермами". Він порівняв її слова з заявами проросійських партій.

Такі нові блогери, які отримали популярність завдяки тому, що їх показали в треш-шоу, своєю тупістю несуть реальні небезпеки. Це просто п**дець. Тупі люди іноді небезпечніше зброї. Бо з їхньої мовчазної згоди творяться страшні речі. Приклад – більшість росіянців, в яких в голові, як у тої супермами,

– висловився шоумен.

Анатолій Анатоліч також написав, що лідерам думок варто нести відповідальність за те, які думки вони нав'язують підписникам. Адже їхня популярність часто буває випадковою, а блог вони використовують лише для монетизації. Ведучий порадив читати книжки, аніж блогерів.

"Навіть не допускайте думку про те, що з росіянами можна миритися. Це ті, хто встромлять холодний ніж тобі у спину при першій нагоді. Не закривайте очі на лінію фронту, це не АТО, це стосується кожного метру нашої держави. Просто, на щастя, основне пекло коїться не в ваших містах, а тут", – підкреслив Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч про заяви супермами Таї / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, замість закликів про переговори та сварки у соцмережах, українцям варто підтримувати військо. Про це наголосив Андрій Хливнюк, який помстився окупантам за "Охматдит".