Батько Зеленського Олександр Семенович викладав у Анатоліча інформатику у Криворізькому економічному інституті.
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Анатоліч згадав батька президента України
Як висловився шоумен, Олександр Семенович був людиною принципу. За словами ведучого, батько Володимира Зеленського не брав хабарів і ставив бали справедливо.
Це людина, з якою неможливо було домовитися. Були викладачі, до яких могли підійти і сказати: "Це ж Толя, він там грає в КВК". Ні, до нього нереально було підійти. Тато президента хабарів не брав,
– розповів Анатоліч.
Шоумен навчався на обліково-економічному факультеті, однак, не працював за спеціальністю. Анатолій вирішив будувати кар'єру ведучого в Києві. Найпопулярнішими програмами, які вів Анатоліч, були "Богиня шопінгу", "Що? Де? Коли?", "Голос країни", "Ранок з Україною" та "Сніданок з 1+1".
Що відомо про Олександра Зеленського
- Він є доктором технічних наук. Чоловік очолює кафедру інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту з 1995 року.
- У 2003 році Зеленський захистив докторську дисертацію на тему "Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар'єром".
- У 2020 році Кабмін розглянув проєкт указу "Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти". Тодішній виконувач обов'язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет пропонував надати довічну стипенцію батьку Володимира Зеленського. Утім, проєкт закону відправили на доопрацювання.
- Утім, у 2023 році прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав розпорядження про виділення стипендій за "видатні заслуги у сфері вищої освіти". Їх призначили 120 науковцям, серед яких був і Олександр Зеленський. Виплати нараховуватимуть довічно у розмірі 8 тисяч гривень у місяць.