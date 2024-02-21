Батько Зеленського Олександр Семенович викладав у Анатоліча інформатику у Криворізькому економічному інституті.

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Анатоліч згадав батька президента України

Як висловився шоумен, Олександр Семенович був людиною принципу. За словами ведучого, батько Володимира Зеленського не брав хабарів і ставив бали справедливо.

Це людина, з якою неможливо було домовитися. Були викладачі, до яких могли підійти і сказати: "Це ж Толя, він там грає в КВК". Ні, до нього нереально було підійти. Тато президента хабарів не брав,

– розповів Анатоліч.

Шоумен навчався на обліково-економічному факультеті, однак, не працював за спеціальністю. Анатолій вирішив будувати кар'єру ведучого в Києві. Найпопулярнішими програмами, які вів Анатоліч, були "Богиня шопінгу", "Що? Де? Коли?", "Голос країни", "Ранок з Україною" та "Сніданок з 1+1".

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