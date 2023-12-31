Скоро настане Новий рік, але зараз атмосфера свята не відчувається так, як раніше. Та завдяки нашим захисникам ми маємо можливість побути з рідними та відчути дух Різдва та Нового року. Про це і більше розповіла українська акторка Анастасія Цимбалару для 24 Каналу.

До слова Ілона Гвоздьова відверто розповіла, як святкуватиме Новий рік: чого вона бажає українцям

Як Новий рік зустріне Анастасія Цимбалару

Зараз у мережі точаться дискусії з приводу того, чи варто святкувати Новий рік, чи відмовитися від всіх недоречних розваг. Акторка зізналась, що свій Новий рік зустріне з тишею та спокоєм у колі найрідніших людей. Зірка не вважає доречним зараз гучні гуляння та висвітлювання всіх святкувань.

Ми живемо в такий час, коли маємо пам'ятати про ціну кожного дня. Якщо вже нам подарована ця можливість – жити, то варто провести цей день у колі найближчих людей, згадати про всіх, кому ми завдячуємо та обовʼязково привітати наших бійців своїм донатом чи іншою допомогою до снаги,

– поділилась Анастасія Цимбалару.

Перед Новим роком в актриси є певна традиція – очистити свій простір і позбутися від всього непотрібного. Це час, щоб закрити всі незавершені справи, обрати подарунки й зробити "великий святковий донат для захисників".



Анастасія Цимбалару / Фото з інстаграму акторки

Про ставлення до ялинок у мирних містах

Так само дискусійним питанням залишається прикрашання ялинок у мирних містах перед святами: комусь це недоречно, комусь навпаки. Анастасія Цимбалару висловила свою думку.

"Новорічна ялинка в центрі міста – чудова можливість подарувати дітям трошки дива і святкового настрою, адже малечі попри війну все одно хочеться магії новорічних свят. Якщо ялинка встановлена не на державний кошт, а коштом меценатів – вважаю це чудовою ідеєю", – поділилась акторка.

Анастасія зауважила, чи ставити ялинку у своєму домі – справа кожного. Цього року вона відчула, що потребує святкової магії.

Ялинки в мене у квартирі не було 3 роки, а цьогоріч відчула, що дуже хочу теж трохи відволіктися і повірити у магію Нового року. Тому придбала ялинку, але так і стоїть вже тиждень не прикрашена. На жаль, відволіктися і забути про наші реалії неможливо,

– зізналась зірка.

Побажання українцями у Новому 2024 році

Анастасія Цимбалару перед Новим роком бажає українцям того, чого хочеться кожному.

Найголовнішого – нашої перемоги! Очищення землі, повітря від усього лихого та страшного, що принесли нам росіяни. Віри у краще майбутнє України та кожного з нас! Попереду нас чекає великий та непростий шлях, пройдімо його гідно, підставляючи плече та допомагаючи одне одному! Допоки єдині – ми непереможні! Тож не дозволимо нічому нас похитнути!

– побажала акторка.



Анастасія Цимбалару / Фото з інстаграму акторки