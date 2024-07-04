Не чула навіть себе, – акторка Цимбалару шокувала зізнанням, як раптово втратила слух

Зірка серіалу "Жіночий лікар" Анастасія Цимбалару розповіла про раптову втрату слуху. Акторка вже тривалий час бореться з цією проблемою, тож вирішила поділитися подробицями зі своїми шанувальниками.

Зокрема, вона розповіла про те, як все почалося. Також знаменитість розсекретила свій діагноз та зізналася, у якому зараз стані перебуває.

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Проблеми в акторки почалися близько місяця тому. Анастасія прокинулася зранку та виявила, що майже нічого не чує.

Я просто оглухла, абсолютно нічого не чула лівим вухом. З правим – ситуація була трохи кращою. Було відчуття, ніби я перебуваю під водою. Був високий тиск у вухах. Я не могла ідентифікувати, звідки доносяться звуки, про що зі мною розмовляють люди й не чула навіть саму себе,

– розповіла актриса.

Згодом ситуація ускладнилася появою постійних шумів у вухах та ультразвуку.

Весь цей стан доводив мене до божевілля. Я не могла нормально жити, пересуватися вулицею, говорити телефоном. Так у 30 років я зрозуміла, що майже оглохла,

– зізналася Цимбалару.

Зрештою лікарі діагностували в акторки гайморит, який безсимптомно протікав і дав ускладнення на вухо.

Анастасія Цимбалару розповіла про те, як втратила слух: дивіться відео онлайн

Зараз Анастасія майже завершила курс лікування, хоча все ще має проблеми зі слухом. Акторка подякувала рідним за підтримку в цей складний період і закликала всіх уважно ставитися до свого здоров'я.