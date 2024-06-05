Це ж ваші проблеми, – alyona alyona жорстко відповіла на хейт

Реперка alyona alyona поділилася важливими спогадами про Євробачення-2024. Її розкритикували через зовнішність, однак артистка відповіла на коментар.

Одна з представниць України на Євробаченні alyona alyona розповіла про свій костюм для музичного конкурсу. Однак коментаторка у мережі звернула увагу на здоров'я реперки.

До слова Спогади про Євробачення: Jerry Heil розсекретила, що відбувалося за лаштунками конкурсу

"Можете в мене жбурляти каміння, але костюм костюмом, але ж краще подбайте про своє здоровʼя, така молода жінка і так не дбає про себе, хіба не можна привести себе до ладу?" – написала підписниця артистки.

Alyona Alyona не змовчала у відповідь та підкреслила, що у неї все гаразд зі здоров'ям. Зірка жорстко відповіла на негативний коментар.

Я прекрасно виглядаю і прекрасно себе почуваю. У мене здорові зуби, шкіра, волосся, органи, кров, гарні м'язи і суглоби – я про себе дбаю. Якщо я особисто не подобаюсь вам, то це ж ваші проблеми, але не мої. Знайдіть собі людину, за якою вам приємно буде слідкувати і не захочеться щось в ній виправляти, – написала alyona alyona.



Alyona Alyona відповіла на хейт / Фото з інстаграму alyona alyona

Що про Євробачення розповіла alyona alyona

У своєму дописі реперка поділилася спогадами про підготовку до її номера з Jerry Heil. Образ артистки розробляли українські дизайнерки. Ключовими сенсами виступу були сила жінок, протистояння та єдність. Основою костюму alyona alyona було кімоно, в якому поєднувались різні текстури для контрасту.

Багатошаровий образ створила кольчуга, що зроблена вручну. Її вага – 3 кілограми.

У нього нашаровані плечі, щоб показати, що життя жінки зараз – воно важке, тернисте, сповнене таких штук, яких ти не очікуєш. Тебе і спалюють, і мнуть, і штовхають. І ти на своїх плечах маєш нести купу всього. Але ти встаєш і йдеш, береш в руки меч і йдеш боротися,

– поділилась реперка.

До слова, зі свого волосся alyona alyona виймала меч, створений теж українським брендом.