"Зламали прокляття 2 місця": українці та весь світ у захваті від alyona alyona та Jerry Heil

Євробачення-2024 відгриміло, а отже настав час активних обговорень. Як alyona alyona та Jerry Heil оцінюють у мережі та що про них пишуть іноземці й самі українці – дивіться далі.

alyona alyona та Jerry Heil довели, що не існує жодного "мертвого місця", якщо у конкурсанта хороший номер та вдала пісня. Це зауважили як українські єврофани, так і шанувальники представниць України за кордоном. Show 24 зібрав найяскравіші реакції та відгуки з мережі.

До слова Alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

Як мережа реагувала на виступ України

Україна отримала неймовірну кількість підтримки від іноземних фанів. Дівчатам передають вітання з різноманітних країн:

"Жодної оголеності, ніяких танцівників, лише хороша музика, мій фаворит серед усіх";

"Україно, моє серце з тобою. Гарна пісня та візуалізація";

"Я зараз заплачу, це було так сильно";

"Україно, ніколи не припиняйте приносити якість на цю сцену, ти дивовижна";

"Цього року Україна дійсно заслуговує на перемогу! Найкрасивіший виступ цього року. Україна - гордість Євробачення. Україна – це діамант Євробачення . Завжди вражаюче. 12 очок з Італії";

. Завжди вражаюче. 12 очок з Італії"; "Україна ніколи не розчаровує!! Завжди чудова музика, чудові голоси та гарні пісні. Любов з Португалії ";

"Як завжди красиво";

"Постановка на висоті! І атмосфера просто вау! Здається, ніби чуєш ангелів, які співають разом з ними. З любов'ю до тебе, Україно, з Філіппін ";

"; "Це інший рівень. 12 балів для України з Єгипту. Голосуйте за Україну";

Коментарі іноземців про представниць України / Скриншот з інстаграму

Українці підтримували своїх представниць не тільки голосами з-за кордону, але й вподобаннями та коментарями. Вони розповідають іноземцям про символізм номера та дякують дівчатам за представлення країни.

"Це не просто вогні, це насправді ракети, якими обстрілюють Україну. Ми ніколи не повинні забувати всіх героїв, які загинули за свободу України. Боже, бережи українців! Перформанс, що розриває серце";

"Чи то своє так відгукується, чи то якась містика, але мурахи по всьому тілу. Для мене це номер 1";

"До сліз та болю в серці";

"Яке б місце не зайняла Україна, для мене це все одно найкращий виступ цього року. Таня Муіньо обрамила госпел від Джері і Альони біблійними відсиланнями і ренесансним мистецтвом, а головне – українським контекстом. Цей перфоменс точно ввійде в історію";

"Україна таки зламала прокляття другого місця".



Реакція українців / Колаж 24 Каналу

Україна на Євробаченні-2024