"Зламали прокляття 2 місця": українці та весь світ у захваті від alyona alyona та Jerry Heil
Євробачення-2024 відгриміло, а отже настав час активних обговорень. Як alyona alyona та Jerry Heil оцінюють у мережі та що про них пишуть іноземці й самі українці – дивіться далі.
alyona alyona та Jerry Heil довели, що не існує жодного "мертвого місця", якщо у конкурсанта хороший номер та вдала пісня. Це зауважили як українські єврофани, так і шанувальники представниць України за кордоном. Show 24 зібрав найяскравіші реакції та відгуки з мережі.
До слова Alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024
Як мережа реагувала на виступ України
Україна отримала неймовірну кількість підтримки від іноземних фанів. Дівчатам передають вітання з різноманітних країн:
- "Жодної оголеності, ніяких танцівників, лише хороша музика, мій фаворит серед усіх";
- "Україно, моє серце з тобою. Гарна пісня та візуалізація";
- "Я зараз заплачу, це було так сильно";
- "Україно, ніколи не припиняйте приносити якість на цю сцену, ти дивовижна";
- "Цього року Україна дійсно заслуговує на перемогу! Найкрасивіший виступ цього року. Україна - гордість Євробачення. Україна – це діамант Євробачення. Завжди вражаюче. 12 очок з Італії";
- "Україна ніколи не розчаровує!! Завжди чудова музика, чудові голоси та гарні пісні. Любов з Португалії ";
- "Як завжди красиво";
- "Постановка на висоті! І атмосфера просто вау! Здається, ніби чуєш ангелів, які співають разом з ними. З любов'ю до тебе, Україно, з Філіппін";
- "Це інший рівень. 12 балів для України з Єгипту. Голосуйте за Україну";
Коментарі іноземців про представниць України / Скриншот з інстаграму
Українці підтримували своїх представниць не тільки голосами з-за кордону, але й вподобаннями та коментарями. Вони розповідають іноземцям про символізм номера та дякують дівчатам за представлення країни.
- "Це не просто вогні, це насправді ракети, якими обстрілюють Україну. Ми ніколи не повинні забувати всіх героїв, які загинули за свободу України. Боже, бережи українців! Перформанс, що розриває серце";
- "Чи то своє так відгукується, чи то якась містика, але мурахи по всьому тілу. Для мене це номер 1";
- "До сліз та болю в серці";
- "Яке б місце не зайняла Україна, для мене це все одно найкращий виступ цього року. Таня Муіньо обрамила госпел від Джері і Альони біблійними відсиланнями і ренесансним мистецтвом, а головне – українським контекстом. Цей перфоменс точно ввійде в історію";
- "Україна таки зламала прокляття другого місця".
Реакція українців / Колаж 24 Каналу
Україна на Євробаченні-2024
- alyona alyona та Jerry Heil посіли 3 місце за остаточними результатами у фіналі Євробачення-2024. Пісня Teresa & Maria торкнулась серця і журі, і глядачів.
- Від професійних суддів представниці України отримали 146 балів. Найвищу оцінку поставили журі Чехії та Молдови.
- Натомість від глядачів Україна отримала аж 307 балів. Найвищий бал віддали єврофани з Чехії, Естонії, Грузії, Литви, Мальти, Молдови, Польщі.