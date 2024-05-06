alyona alyona і Jerry Heil яскраво з'явились на відкритті Євробачення-2024 з паскою та писанками

alyona alyona та Jerry Heil завітали на довгоочікуване відкриття Євробачення-2024, що пройшло у Мальме. На церемонії вони зачарували публіку промовистими образами з прихованим сенсом. Крім того, співачки вирішили розповісти про українські традиції.

Для цього артисткам довелося пронести на бірюзовий хідник українську паску, яку вони везли з дому, та писанки. alyona alyona розповідала, що зробити це досить складно.

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Як пройшла церемонія відкриття Євробачення-2024

Загалом 36 учасників, серед яких і Україна, прикрасили своєю присутністю бірюзовий хідник. На захід alyona alyona та Jerry Heil одягнули футболки, прикрашені справжніми ключами, як символ "примарного дому". Своїм вбранням вони хотіли привернути увагу до зруйнованої окупантами гімназії у селі Велика Костромка Дніпропетровської області, закликаючи громадськість донатити.

Символом нашої місії ми обрали ключ, що нагадує початковий дім, який ти все ще відчуваєш, але ніколи не зможеш виконати. Все матеріальне можна відновити! Ми заохочуємо вас приєднатися до нас, щоб разом відбудовувати світле та мирне майбутнє,

– підкреслила Яна.

З огляду на те, що відкриття пісенного конкурсу припало на 5 травня, коли в Україні відзначали Великдень, то співачки прийшли на бірюзову доріжку з традиційним кошиком, наповненим паскою та яйцями. Українки у такий спосіб скористалися можливістю поділитися українськими традиціями й разом з ведучою провели "бій" крашанками. Підкреслимо, що Альона перемогла у цій запеклій боротьбі.

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