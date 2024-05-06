alyona alyona і Jerry Heil яскраво з'явились на відкритті Євробачення-2024 з паскою та писанками
Джерело:Jerry Heil
alyona alyona та Jerry Heil завітали на довгоочікуване відкриття Євробачення-2024, що пройшло у Мальме. На церемонії вони зачарували публіку промовистими образами з прихованим сенсом. Крім того, співачки вирішили розповісти про українські традиції.
Для цього артисткам довелося пронести на бірюзовий хідник українську паску, яку вони везли з дому, та писанки. alyona alyona розповідала, що зробити це досить складно.
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Як пройшла церемонія відкриття Євробачення-2024
Загалом 36 учасників, серед яких і Україна, прикрасили своєю присутністю бірюзовий хідник. На захід alyona alyona та Jerry Heil одягнули футболки, прикрашені справжніми ключами, як символ "примарного дому". Своїм вбранням вони хотіли привернути увагу до зруйнованої окупантами гімназії у селі Велика Костромка Дніпропетровської області, закликаючи громадськість донатити.
Символом нашої місії ми обрали ключ, що нагадує початковий дім, який ти все ще відчуваєш, але ніколи не зможеш виконати. Все матеріальне можна відновити! Ми заохочуємо вас приєднатися до нас, щоб разом відбудовувати світле та мирне майбутнє,
– підкреслила Яна.
З огляду на те, що відкриття пісенного конкурсу припало на 5 травня, коли в Україні відзначали Великдень, то співачки прийшли на бірюзову доріжку з традиційним кошиком, наповненим паскою та яйцями. Українки у такий спосіб скористалися можливістю поділитися українськими традиціями й разом з ведучою провели "бій" крашанками. Підкреслимо, що Альона перемогла у цій запеклій боротьбі.
Що відомо про Євробачення-2024
- Пісенний конкурс пройде в Мальме, Швеція. Довгоочікувана подія розпочнеться першим півфіналом 7 травня, а другий півфінал відбудеться 9 травня. Переможця оголосять 11 травня у гранд-фіналі.
- Станом на 6 квітня, букмекери прогнозують тріумф хорватському співаку Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Друге місце у рейтингу посідає виконавець Nemo зі Швейцарії з треком The Code, а український дует замикає трійку лідерів.
- alyona alyona та Jerry Heil вийдуть на сцену 7 травня. Вони виконають пісню Teresa & Maria. Цей виступ стане п'ятим.
- Глядачі в Україні зможуть спостерігати за перебігом Євробачення онлайн або по телебаченню через "Суспільне. Культура", Eurovision.ua та ютуб-канал "Євробачення Україна".