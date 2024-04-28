Перед важливою репетицією до Євробачення: alyona alyona налякала фанів погіршенням самопочуття
Джерело:alyona alyona
alyona alyona та Jerry Heil вже провели першу репетицію у Швеції, де незабаром відбудеться довгоочікуване Євробачення-2024. Втім, самопочуття реперки перед прогоном номера було не з найкращих.
З'ясувалося, що Альону підвів голос. Попри це вона вийшла на сцену, де з Яною заспівала Teresa&Maria.
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Що відомо про самопочуття alyona alyona перед репетицією
Артистка зазначила, що стрес і дорога, яка тривала близько 26 годин, негативно вплинули на її голос, через що він став хрипким.
Я захрипла. Чи вірите ви в психосоматику? У те, що на нервовому підґрунті організм може щось робити таке, чого дуже сильно ви боїтеся, щоб він це робив?,
– поцікавилася виконавиця.
alyona alyona розповіла про самопочуття перед першою репетицією до Євробачення / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки
Згодом співачка поділилася, що більшість її підписників вірять у психосоматику. Водночас попри погіршення самопочуття, артистка виступила на сцені Євробачення-2024 в Мальме.
Що відомо про першу репетицію українок
- У Швеції Jerry Heil та аlyona alyona заспівали дещо оновлену композицію Teresa&Maria: додали виконання хору, частину з лупером на початку та об'єднали усе в цілісну композицію.
- На сцену дует вийшов в яскравих костюмах, покликаних уособити героїзм українців.
- Яна постала з довгим волоссям і бежевою сукнею, а Альона вибрала сірий костюм. В обидва образи дизайнери додали елементи обладунків.
- Єврофани висловили захоплення вбраннями співачок.
- Освітлення під час їх виступу було темно-фіолетовим, що додавало особливої атмосфери.