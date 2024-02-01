Зокрема, Альона наразі перебуває в роздумах, як закінчити цю історію. Вона розглядає варіант подати до суду на блогерів або ж повністю забути про цей інцидент.
Цікаво Alyona Alyona й Jerry Heil: що відомо про фіналісток Нацвідбору, яким пророкують перемогу
На Іванова та Петрова можуть подати до суду
Виконавиця вирішила порадитися з підписниками щодо цього питання: "Зараз стою перед вибором: забути про них чи перевести все в юридичне поле, тобто суд. І я схиляюся до другого варіанту", – написала вона.
Альона має намір відстоювати свою честь у суді. Тому що, за словами дівчини, Сергій Іванов та Володимир Петров продовжуть ображати жінок. До того ж вона не почула від блогерів вибачення.
Я хочу правосуддя. Прикро, що замість висновків, усвідомлення і щирого вибачення, ці дві людини продовжують ображати жінок,
– зазначила зірка.
Ведуча Аліна Доротюк, зовнішність якої обговорювали чоловіки, також підтримує ідею з правосуддям. Вона навіть радилась з фахівцями з приводу того, щоб подати позов до суду проти Іванова та Петрова.
Я сьогодні цілий день консультуюся з юристами та адвокатами, які спеціалізуються на захисті честі та гідності в Україні. Можливо, я буду подавати позов до суду. Я вважаю, що потрібно провчити один раз, щоб іншим було неповадно,
– висловилась вона.
Також Аліна помітила, що блогери вже видалили уривок, де ображають її, зі свого ютуб-каналу. Тому дівчина припустила, що чоловіки можуть усвідомлювати неправильність свого вчинку. Однак, наразі вони не просили вибачення у Доротюк.
Прихильники підтримали Альону та Доротюк у їхньому бажанні покарати кривдників. Вони вважають, що не можна залишати це без уваги.
- "У суд! Такі люди не повинні мати платформи й заробляти гроші на таких меседжах! Хто ще не поскаржився на їхні сторінки й пости – зробіть це!".
- "Потрібно в правовому полі покарати, щоб інші такого не робили!".
- "Це був би прекрасний приклад! Поставити таких на місце!".
- "Друзі, не коментуйте та не пишіть цій недолюдині. Просто надсилайте скарги на його пости з Альоною. Ваші коментарі тільки підіймають йому охоплення та дозволяють вийти з бану!".
- "Суд. Тільки так. Це прецедент, який врятує потім багатьох".
- "Кожна дієздатна людина повинна нести відповідальність за свої слова та вчинки! Вірю, що цей кейс стане хорошим прикладом захисту своєї гідності!".
Як блогери образили Alyona Alyona та Аліну Доротюк
- Політтехнолог Володимир Петров і експрокурор Сергій Іванов з каналу "Ісландія" публічно принизили співачку. Зокрема, Петров сказав, що реперка є "простою під'їздною хабалкою", тому нібито не може бути лідером думок. А Іванов запитав у свого колеги, чи посадив би він її до себе на руки.
- Тоді Альона розповіла, що ці чоловіки вже не вперше її хейтять. Вона вважає, що блогерам треба зайнятися кориснішими справами, ніж поливати брудом жінок.
- Образили також Аліну Доротюк, яка брала інтерв'ю у блогерки "Люда з Голлівуда". Іванов сказав, що Доротюк "спеціалізується по тупих візаві". А Володимир у відповідь почав принижувати зовнішність дівчат. "А це ж старий прикол – знайди подружку страшніше, ніж ти. Стара жіноча хитрість", – сказав він.
- Сама ведуча висловила обурення через такий вчинок двох чоловіків. На думку Аліни, їх треба покарати за ці мізогіністичні висловлювання.