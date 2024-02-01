Зокрема, Альона наразі перебуває в роздумах, як закінчити цю історію. Вона розглядає варіант подати до суду на блогерів або ж повністю забути про цей інцидент.

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На Іванова та Петрова можуть подати до суду

Виконавиця вирішила порадитися з підписниками щодо цього питання: "Зараз стою перед вибором: забути про них чи перевести все в юридичне поле, тобто суд. І я схиляюся до другого варіанту", – написала вона.

Альона має намір відстоювати свою честь у суді. Тому що, за словами дівчини, Сергій Іванов та Володимир Петров продовжуть ображати жінок. До того ж вона не почула від блогерів вибачення.

Я хочу правосуддя. Прикро, що замість висновків, усвідомлення і щирого вибачення, ці дві людини продовжують ображати жінок,

– зазначила зірка.

Ведуча Аліна Доротюк, зовнішність якої обговорювали чоловіки, також підтримує ідею з правосуддям. Вона навіть радилась з фахівцями з приводу того, щоб подати позов до суду проти Іванова та Петрова.

Я сьогодні цілий день консультуюся з юристами та адвокатами, які спеціалізуються на захисті честі та гідності в Україні. Можливо, я буду подавати позов до суду. Я вважаю, що потрібно провчити один раз, щоб іншим було неповадно,

– висловилась вона.

Також Аліна помітила, що блогери вже видалили уривок, де ображають її, зі свого ютуб-каналу. Тому дівчина припустила, що чоловіки можуть усвідомлювати неправильність свого вчинку. Однак, наразі вони не просили вибачення у Доротюк.

Прихильники підтримали Альону та Доротюк у їхньому бажанні покарати кривдників. Вони вважають, що не можна залишати це без уваги.

"У суд! Такі люди не повинні мати платформи й заробляти гроші на таких меседжах! Хто ще не поскаржився на їхні сторінки й пости – зробіть це!".

"Потрібно в правовому полі покарати, щоб інші такого не робили!".

"Це був би прекрасний приклад! Поставити таких на місце!".

"Друзі, не коментуйте та не пишіть цій недолюдині. Просто надсилайте скарги на його пости з Альоною. Ваші коментарі тільки підіймають йому охоплення та дозволяють вийти з бану!".

"Суд. Тільки так. Це прецедент, який врятує потім багатьох".

"Кожна дієздатна людина повинна нести відповідальність за свої слова та вчинки! Вірю, що цей кейс стане хорошим прикладом захисту своєї гідності!".

Як блогери образили Alyona Alyona та Аліну Доротюк