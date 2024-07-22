Не гарно себе повів, – Альона Вінницька розкрила, як Меладзе їй мстився за вихід з "ВІА Гри"

Ексучасниця гурту ВІА Гра, Альона Вінницька понад два роки не з'являлася в інфопросторі. Тепер співачка потішила фанатів своєю публічною появою і розповіла про ставлення до продюсера Костянтина Меладзе, який замовчує війну.

Артистка покинула колектив через три роки перебування у ньому. Вона вирішила зайнятися сольною кар'єрою, однак Меладзе цьому протистояв.

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Костянтин заважав Альоні розвиватися поза діяльністю гурту, через що Вінницька досі тримає на нього образу. Втім, як зазначила співачка, вона відчуває змішані почуття до нього. З одного боку – повагу і вдячність, а з іншого – образу.

Я поважаю його як композитора. Це безумовно. З іншого боку, залишилася образа за те, що він не дуже гарно себе повів. Звісно, воно вже все осіло і відійшло, і не хочеться про це навіть згадувати. Але десь легенька образа. Я не можу сказати, що я повністю не ображаюсь, і все забула,

– висловилася виконавиця.

Альона підкреслила, що не хоче комунікувати з продюсером за жодних умов. Вона не вважає доречним йти до нього і будувати діалог стосовно її образ.

Це недоцільно взагалі. Починати навіть цю розмову. Я вважаю, що людина сама має дійти до чогось, просто зателефонувати й попросити вибачення. Мені його вибачення за великим рахунком непотрібні. Я не хочу цих стосунків торкатись. Воно не болить,

– зауважила Вінницька.

Альона Вінницька про Костянтина Меладзе: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Альона має власний фонд, який допомагає ЗСУ. Він розробив програму "Нова перспектива", яка має на меті надати психологічну підтримку ветеранам війни. Артистка допомагає військовим, які повернулися додому, пристосуватися до цивільного життя. Цій справі вона приділяє весь свій час.