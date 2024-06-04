Вона така щира була, – Алла Кудлай розповіла про дружбу та останню зустріч з Ніною Матвієнко
Джерело:Ростислав Калацинський
Народна артистка України Алла Кудлай протягом тривалого часу дружила зі співачкою Ніною Матвієнко. Артистка розповіла про спілкування з покійною зіркою та реакцію на її загибель.
До того ж Алла зізналася, що отримувала шалену підтримку від Ніни ще за часів спільної роботи у колективі хору ім. Г. Верьовки. За це Кудлай дуже вдячна Матвієнко.
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Артистка поділилася, що завжди підтримувала дружні стосунки з Ніною, яка була солісткою колективу. Ба більше, Матвієнко навчала Кудлай співу та давала їй народні пісні, зокрема "Ішло дівча лучкам". Водночас аранжування до цієї композиції створила сама Алла.
Втім, здивувало співачку також те, що Ніна допомогла їй зі створенням першого сценічного костюму з головним убором.
Вона така щира була. Я досі печу пиріг за її рецептом з пісочного тіста та згадую її добрим словом,
– поділилася народна артистка України.
До того ж Алла розповіла про останню зустріч з легендарною виконавицею. Вони побачилися на благодійному концерті. Однак, після смерті Матвієнко, Кудлай не могла довго оговтатися від цієї сумної звістки.
Остання зустріч була на благодійному концерті. Коли я дізналася сумну звістку, я дуже плакала. Бо я ось бачилася з Ніною, а більше її нема,
– пригадала Алла.
Алла Кудлай про Ніну Матвієнко: дивіться відео онлайн
Ніна Матвієнко померла: що відомо
- Співачка відійшла у вічність 8 жовтня 2023 року – за два дні до свого 76-річчя.
- Рідні артистки протягом тривалого часу приховували причину її смерті. Втім, з часом повідомили, що у Ніни Митрофанівни була онкологія.
- До лікарні покійна співачка потрапила на початку серпня 2023 року з болями в животі. Фахівці встановили, що хвороба почалась ще 4 роки тому.
- Ніна Матвієнко похована на Звіринецькому кладовищі.