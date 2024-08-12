Аліна протягом семи років була в шлюбі з актором і режисером Русланом Ханумаком, який нещодавно втік до США. На тлі особистих переживань щодо стосунків з чоловіком, дівчина зрозуміла, що потребує допомоги спеціаліста.

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Шаманська була впевнена, що Ханумак через кілька років її зрадить з колегою під час знімань кінострічок. Через 3-4 роки після появи таких нав'язливих думок вона пішла до психолога Дмитра Карпачова. Ведуча навіть розкрила вартість його консультації.

Карпачов не приймав взагалі. Але мене наскільки крило! І я пишу: "Карпачов, прийміть мене". А він каже, що консультації не веде і тільки 1000 євро година. І я така: "Беру дві години". Це дві тисячі євро,

– поділилася блогерка.

За словами Аліни, розмова з Дмитром їй допомогла. Водночас вона розповіла про пораду від Карпачова, яка змінила її життя.

Він сказав: "Не важливо, що буде потім, головне, щоб ти ніколи не шкодувала про період, який ти прожила. Ти зараз кайфуєш, і абсолютно не важливо, що буде потім",

– наголосила Шаманська.

Аліна Шаманська про консультацію в Карпачова: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у 2023 році Аліна повідомила про розрив з Русланом Ханумаком. Пара виховує сина Артура.