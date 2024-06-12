Аліна Шаманська та Руслан Ханумак офіційно розлучилися після 7 років шлюбу
Джерело:Аліна Шаманська
Блогерка Аліна Шаманська підтвердила, що офіційно розірвала шлюб з гумористом Русланом Ханумаком. Вона розповіла, як почувається.
Аліна Шаманська заявила про розрив з чоловіком ще на початку минулого року. Минув більш як рік, як подружжя офіційно розлучилося. Це сталося у березні 2024 року.
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Так, друзі, я офіційно розлучена і зовсім не розлючена, а щаслива. Я дуже рада, що я прийняла це рішення. Жодного разу за цей тривалий час в мене не було жодного сумніву, жодного разу я не пошкодувала про свій вибір, тепер переді мною просто мільярди, мільйони шляхів, я буду обирати той, який я захочу,
– сказала блогерка в інстаграм-сторіз.
Аліна Шаманська підкреслила, що тепер вона вільна, сильна та незалежна, і все життя ще попереду. Однак вона додала, що не буде ідеалізувати розлучення. Спершу для неї це було боляче, адже розрив – це "смерть" родини.
"Але це боляче можна пережити за допомогою спеціалістів, за допомогою самопізнання, зросту внутрішнього, побудови зовнішньої опори. Час лікує все, абсолютно, якби банально не звучало, абсолютно усе у цьому світі можна пережити. Біль стає все меншою і меншою. А спочатку звісно, депресії, неможливість засинати і прокидаєшся по постійно у тривозі, чогось не вистачає, а потім все переживеш", – зауважила Шаманська.
Шаманська отримала документи про розлучення / Фото з інстаграм-сторіз
Шлюб Аліни Шаманської та Руслана Ханумака
- Аліна Шаманська та Руслан Ханумак познайомилися під час роботи на одному з телепроєктів. Ведуча та гуморист зустрічалися недовго – у 2017 році Аліна Шаманська завагітніла, у серпні пара одружилася. Зіркові батьки виховують сина Артура.
- Проблеми у стосунках пари почалися ще задовго до повномасштабної війни. На думку Ханумака, вони мало спілкувалися і не вміли розв'язувати проблеми. Натомість Аліна помітила перші негативні "дзвіночки" ще під час вагітності, а задумалась про розлучення за 2 роки до великої війни.
- У січні 2023 року Шаманська оголосила про розрив. Причиною стало фото чоловіка, на якому він розважається з Анною Алхім. Це не було зрадою, однак для блогерки знімок став останньою краплею у їхніх взаєминах.