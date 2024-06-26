Велике політичне рішення, – Аліна Михайлова висловилася про мобілізацію жінок

Волонтерка та офіцерка ЗСУ Аліна Михайлова прокоментувала ймовірність жіночої мобілізації. Активістка також розповіла про мотивацію дівчат вступити до війська.

За словами керівниці медичної служби "Ульф", деякі жінки хочуть мобілізуватися через своїх чоловіків. Таким чином, вони зможуть продовжити справу своїх коханих, які зникли безвісти чи загинули.

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Михайлова зазначила, що жіночої мобілізації не буде, оскільки це рішення насамперед є політичним. Водночас волонтерка впевнена, що потреба призову дівчат до армії досі є.

Я думаю, що ні. І не тому, що в цьому немає потреби, а, тому що це велике політичне рішення. Як власне політичним рішенням є проголошення всезагальної мобілізації. Але я майже впевнена, що цього не буде виключно тому, що воно не дуже гарно лежить в сьогоднішній повістці. Політичній зокрема,

– зізналася Аліна.

До того ж офіцерка ЗСУ підкреслила, що попри відсутність жіночої мобілізації, її батальйон, а саме "Вовки Да Вінчі" імені Дмитра Коцюбайла, проводить набір до складу бійців. Виявляється, дуже багато жінок подавало свої заявки на вступ, зокрема і на штурмові посади. Як запевнила Михайлова, дівчата можуть працювати також з логістикою, яка "забезпечує можливість батальйону існувати".

Ба більше, кількість чоловік, які нині подають свої анкети для служби в батальйоні Аліни, складає 20% від усіх заявок. Втім, волонтерка пояснила, чому у деяких жінок є більше мотивації мобілізуватися, ніж в інших. Керівниця "Ульф" навела конкретний приклад дівчини, яка захотіла вступити до батальйону, оскільки її чоловік вважається зниклим безвісти.

Одна з причин мотивації у дівчат – це або поранений, або загинув чоловік, друг, безвісти зник. Це мотивація не якоїсь помсти, хоча, можливо, вона є теж десь зокрема. Це мотивація продовжувати справу. І це мотивація відчувати й бути корисною. І заміняти свого чоловіка в умовах, в яких він був до того,

– зауважила Михайлова.

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