Модель періодично ділиться у інтерв'ю подробицями свого життя. Вона вирішила привідкрити завісу Нью-Йорку, в якому мешкає.
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Байкова зізналась, скільки витрачає в США
За словами Аліни, життя в Нью-Йорку дуже дорого їй обходиться. Це стосується, наприклад, їжі. Також модель помітила, що ціни у Сполучених Штатах Америки, зросли. Зараз вона витрачає майже 500 доларів за добу.
Як тільки ти вийшла зі свого будинку, у тебе витрачається близько 500 доларів на день. Зустріла когось, кава, сигаретка, поїсти, дорого жити в Нью-Йорку. З інфляцією відчуваєш, як кава подорожчала, спочатку вона була 5 доларів, зараз 7,
– висловилась вона.
Байкова зізналась, що тепер почала економити. Попри те, що дівчина має власне житло у Нью-Йорку, вона все одно мусить платити за його обслуговування. До того ж вона мало їсть, аби зменшити витрати.
Я зараз на економ-режимі, я взагалі не їм, тільки з бойфрендом, але все одно витрачаю багато. Я живу у власній квартирі, але вона мені обходиться 4000 тисячі доларів на місяць,
– поділилась дівчина.
Інтерв'ю Аліни Байкової: дивіться відео онлайн
Аліна додала, що навіть якщо не харчуватися у ресторанах, то все одно виходить велика сума. Кожного місяця блогерка витрачає приблизно 8 тисяч доларів.
Байкова продає свою квартиру
- Аліна купила житло у 2016 році у приміщенні колишнього заводу. У квартирі – дерев'яна підлога, невисока стеля та великі вікна. Додатково є внутрішній дворик і сад.
- Уперше модель вирішила продати свої апартаменти у 2019 році. Вона поставила ціну – 1,3 мільйона доларів. Другий раз в оголошенні йшлося про суму, на 200 тисяч більше. Утім, охочих придбати житло за такі кошти, не знайшлося. Тому вона зменшила вартість.
- Перероблена студія в районі Грінвіч-Віллідж продається й досі. Її можна придбати за 1,3 мільйона доларів (майже 50 мільйонів гривень).