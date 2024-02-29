Модель періодично ділиться у інтерв'ю подробицями свого життя. Вона вирішила привідкрити завісу Нью-Йорку, в якому мешкає.

До речі Путінська шл**ндра, – Байкова різко відповіла Меган Фокс на недолугий жарт про українських жінок

Байкова зізналась, скільки витрачає в США

За словами Аліни, життя в Нью-Йорку дуже дорого їй обходиться. Це стосується, наприклад, їжі. Також модель помітила, що ціни у Сполучених Штатах Америки, зросли. Зараз вона витрачає майже 500 доларів за добу.

Як тільки ти вийшла зі свого будинку, у тебе витрачається близько 500 доларів на день. Зустріла когось, кава, сигаретка, поїсти, дорого жити в Нью-Йорку. З інфляцією відчуваєш, як кава подорожчала, спочатку вона була 5 доларів, зараз 7,

– висловилась вона.

Байкова зізналась, що тепер почала економити. Попри те, що дівчина має власне житло у Нью-Йорку, вона все одно мусить платити за його обслуговування. До того ж вона мало їсть, аби зменшити витрати.

Я зараз на економ-режимі, я взагалі не їм, тільки з бойфрендом, але все одно витрачаю багато. Я живу у власній квартирі, але вона мені обходиться 4000 тисячі доларів на місяць,

– поділилась дівчина.

Інтерв'ю Аліни Байкової: дивіться відео онлайн

Аліна додала, що навіть якщо не харчуватися у ресторанах, то все одно виходить велика сума. Кожного місяця блогерка витрачає приблизно 8 тисяч доларів.

Байкова продає свою квартиру