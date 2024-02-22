Розкішні апартаменти Аліни Байкової розташовані у Нью-Йорку у в районі Грінвіч-Віллідж. Вони досі доступні для продажу: ціна питання 1,3 мільйона доларів (близько 50 мільйонів гривень).

До слова Анна Трінчер вперше зізналась про квартиру, яку купила у 18 років: чому вона це приховала

Аліна Байкова продає квартиру понад рік

Вперше Аліна Байкова виставила апартаменти на продаж у 2019 році та просила за них 1,3 мільйона доларів. Коли модель вдруге вирішила продавати квартиру, то просила на 200 тисяч більше, але квартиру досі не вдалося продати. Тому ціна знову зменшилася.



Аліна Байкова нагадала про продаж квартири / Фото з інстаграму моделі

Розкішний лофт розташований на Мерсер-стріт у приміщенні колишнього заводу, що побудували ще у 1890 році. Модель придбала його у 2016 році як переобладнану студію.

Квартира має дерев'яну підлогу, відреставровані довоєнні колони, невисоку стелю та довгі вікна. У вітальні багато сонячного світла. Її дім включає внутрішній дворик, сад, сховище тощо.

Як виглядає квартира / Фото Douglas Elliman

Аліна Байкова підтримує Україну

У мережі припускають, що Байкова продає квартиру через фінансові труднощі. Адже вона стійка у своїй позиції щодо війни, що може не подобатись "аполітичним" брендам.

З початку повномасштабного вторгнення модель підтримує Україну та всіляко засуджує Росію та її президента: вона з'являлась у провокативних вбраннях, принесла український прапор на кінофестиваль та закликала відомих друзів допомогти.

Нещодавно Аліна Байкова різко висловилась про Меган Фокс, яка відзначилась недолугим жартом про українок. Модель назвала акторку "маленькою путінською шл**ндрою" та припустила, що вона підтримує Трампа.