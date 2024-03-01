Водночас стійка позиція обернулась для Аліни Байкової неприємностями. За словами моделі, американці починають втомлюватися від війни та уникають гострих тем.

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Аліна Байкова розповіла, чому її не кличуть на події

Модель не запрошують на різноманітні заходи навіть її друзі. Адже не хочуть опинитися посеред конфлікту.

У мене було раніше багато запрошень, а тепер навіть мої друзі не звуть. Мене тільки запитай – навіть, якщо хтось підійде до столика, а я зі значком на підтримку України, мене несе, а коли починають казати, що не всі росіяни погані – мене ще більше несе. Тут скандали не люблять. Всім набридло,

– зізналась Аліна Байкова.

Українка визнає, що її життя за останні два роки дуже змінилося. Та вона завжди намагається допомагати і користуватись усіма своїми можливостями, щоб наблизити перемогу.

"Коли українець віддає свої останні дві гривні, це може змінити кардинально ситуацію. Я зараз стала ближче до своїх друзів-українців. Раніше у мене була російська церква, тепер – українська. У мене обрізалася вся російська культура", – додала Аліна Байкова.

Інтерв'ю з Аліною Байковою: дивіться відео онлайн

Що Аліна Байкова каже про Україну

З початку повномасштабного вторгнення модель, яка останні роки жила за кордоном, підтримує Україну, нагадує про війну та засуджує агресора. Вона з'являлась у провокативних вбраннях на червоних доріжках, принесла український прапор на кінофестиваль та зверталась до відомих друзів (наприклад, Леонардо Ді Капріо) із закликом допомогти.

Нещодавно Аліна Байкова жорстко присоромила про Меган Фокс, яка недолуго "пожартувала" про українок. Модель назвала акторку "маленькою путінською шл**ндрою" та припустила, що вона підтримує Трампа.