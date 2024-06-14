Alekseev, який зустрічається з росіянкою, помітили з відомою блогеркою: фото зірок

Український артист Alekseev (Микита Алексєєв) зустрічається зі співачкою-росіянкою Уляною Синецькою. Однак, протягом останніх місяців виконавця помічають у компанії відомої блогерки Даші Кубік, що наштовхує користувачів на думки про розрив пари.

Водночас знаменитості ніяк не коментують чутки фанатів. Ба більше, зірки тільки підігрівають інтерес до своїх персон.

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Микиту побачили разом з Дашею в одному з київських торгових центрів. Вони тримали одне одного за руку і прогулювалися. До того ж юзери впевнилися, що це саме зірки, оскільки на кадрах видно частину обличчя співака і блогерки.



Микита Алексєєв і Даша Кубік / Скриншот з відео



Алексєєва і Кубік заскочили в торговому центрі / Скриншот з відео

Цікаво, що навесні їх вже бачили разом під час прогулянки Одесою. Також знаменитості брали участь у проєкті "Мультитрек".

Що відомо про особисте життя Alekseev