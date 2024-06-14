Alekseev, який зустрічається з росіянкою, помітили з відомою блогеркою: фото зірок
Український артист Alekseev (Микита Алексєєв) зустрічається зі співачкою-росіянкою Уляною Синецькою. Однак, протягом останніх місяців виконавця помічають у компанії відомої блогерки Даші Кубік, що наштовхує користувачів на думки про розрив пари.
Водночас знаменитості ніяк не коментують чутки фанатів. Ба більше, зірки тільки підігрівають інтерес до своїх персон.
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Микиту побачили разом з Дашею в одному з київських торгових центрів. Вони тримали одне одного за руку і прогулювалися. До того ж юзери впевнилися, що це саме зірки, оскільки на кадрах видно частину обличчя співака і блогерки.
Микита Алексєєв і Даша Кубік / Скриншот з відео
Алексєєва і Кубік заскочили в торговому центрі / Скриншот з відео
Цікаво, що навесні їх вже бачили разом під час прогулянки Одесою. Також знаменитості брали участь у проєкті "Мультитрек".
Що відомо про особисте життя Alekseev
- У 2019 році Микита й Уляна вперше з'явились разом на публіці на червоній доріжці російської премії "Муз-ТВ". Тоді вони підтвердили чутки про свій роман.
- У березні 2021 року артист зізнавався, що вже хоче мати дітей від Уляни, адже мріє про сім'ю. Він зауважував, що буває складною людиною, однак працює над собою і хоче виправитися.
- Пара з 2018 року живе разом у Києві. Уляна продовжувала виступати в гурті "ВІА Гра" у Росії, паралельно зустрічаючись зі співаком в Україні.
- Варто зазначити, що війна застала дівчину в Європі. До виконавця вона приїхала лише на початку травня 2022 року, а її російське громадянство завдало Микиті клопоту. Йому довелося ставити Уляну на облік у Службу Безпеки України.
- Алексєєв хотів уникнути проблем у майбутньому, тому висловив бажання змінити громадянство коханої.