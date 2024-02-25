Тепер команда артиста надала роз'яснення щодо інциденту. З'ясувалося, що Микита заспівав дві версії треку – російською та українською мовами.

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Alekseev заспівав російською в Ізраїлі

Під час концерту у нічному клубі Тель-Авіва співак виконав свою дуже популярну пісню "П'яне сонце" російською мовою. Пресслужба виконавця підкреслила, що Микит зробив це на прохання організаторів благодійного заходу.

Виступ артиста тривав 45 хвилин, це була україномовна концертна програма, але на прохання організаторів пісня "П'яне сонце" спочатку прозвучала мовою оригіналу, а в кінці на біс Нікіта ще раз виконав цю ж композицію в оновленому вигляді – українською,

– зазначили в команді артиста.

Крім того, помічники Alekseev запевнили, що на власних концертах він не виконує російськомовні пісні.

Alekseev перекладає свої російські хіти