Алан Бадоєв висловився про Повалій, Лорак та інших зрадників і зізнався, де бачить їхнє майбутнє

Режисер Алан Бадоєв поділився своєю думкою про Таїсію Повалій, Ані Лорак й інших українських зірок, які зрадили Україну і продовжують жити й працювати в Росії. Він припустив, чи потрібні вони Україні.

Відповідь кліпмейкера виявилась доволі очевидною. Він переконаний, що артисти-зрадники цікавлять лише Росію та Z-патріотів. Водночас Алан вважає, що вони могли б стати вільними.

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Що Бадоєв думає про артистів-зрадників

Він переконаний, що ані Повалій, ані Ані Лорак, ані інші російська зірки, більше ніде не потрібні, окрім країни-терористки.

Насправді вони не вірять у себе. Якби хтось із них повірив, що "я цікавий десь, окрім цього засрання руського", тоді вони були б вільнішими. А вони вірять вождю. Але кому вони потрібні? Нехай їм це буде найнеприємнішим сказаним моїм словом. Нікому вони не потрібні,

– наголосив режисер.

Інтерв'ю з Аланом Бадоєвим: дивіться відео онлайн

Алан Бадоєв раніше й сам активно працював в Росії

Режисер співпрацював з російськими знаменитостями, називаючи їх друзями, а не просто клієнтами.

Немає нічого в цьому житті, немає жодної людини, немає жодного закону, жодної думки, яка б могла мене змусити соромитися спілкування з моїми друзями, колегами, людьми, якими я можу захоплюватися… Немає закону, і немає думки для мене, яка могла б повпливати на моє бажання чи небажання працювати в Росії, з російськими артистами. Я сам собі господар,

– говорив Бадоєв.