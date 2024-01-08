Алан і Жанна Бадоєви були у шлюбі протягом дев'яти років. Вони мають спільну доньку – вісімнадцятирічну Лоліту.

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Бадоєв розповів, які у нього стосунки з донькою

За словами режисера, він нечасто зустрічається з дітьми, бо вони не живуть в Україні. Попри це, Алан намагається допомагати їм, якщо з'являється така потреба.

До повномасштабного вторгнення кожен Новий рік ми збиралися разом, зараз це неможливо зі зрозумілих причин. Але я тісно контактую з дітьми, вони дорослішають, у них з'являються нові запитання щодо життя, і я намагаюся завжди бути поруч, підштовхнути їх до відповідей,

– сказав він.

Бадоєв також розповів про названого сина, якого Жанна народила в першому шлюбі з бізнесменом Ігорем Кураченком. Виявилось, що Борис пішов по стопах батька. Він займається режисурою та продюсуванням.

Боря – режисер, продюсер і сценарист. Йому до вподоби документальні проєкти: він створює цикл про творчих людей, про їхню професійну стежку,

– зазначив чоловік.

А от Лола, яка є одною спільною донькою Бадоєвих, зараз закінчує навчання в школі.

Лола закінчує школу та готується до вступу в університет, зараз ми міркуємо над напрямком, куди саме. Вона теж захоплюється режисурою, щодня радує та дивує мене своїм відчуттям світу. Люблю їх безмежно!

– додав він.

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