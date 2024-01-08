Алан і Жанна Бадоєви були у шлюбі протягом дев'яти років. Вони мають спільну доньку – вісімнадцятирічну Лоліту.
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Бадоєв розповів, які у нього стосунки з донькою
За словами режисера, він нечасто зустрічається з дітьми, бо вони не живуть в Україні. Попри це, Алан намагається допомагати їм, якщо з'являється така потреба.
До повномасштабного вторгнення кожен Новий рік ми збиралися разом, зараз це неможливо зі зрозумілих причин. Але я тісно контактую з дітьми, вони дорослішають, у них з'являються нові запитання щодо життя, і я намагаюся завжди бути поруч, підштовхнути їх до відповідей,
– сказав він.
Бадоєв також розповів про названого сина, якого Жанна народила в першому шлюбі з бізнесменом Ігорем Кураченком. Виявилось, що Борис пішов по стопах батька. Він займається режисурою та продюсуванням.
Боря – режисер, продюсер і сценарист. Йому до вподоби документальні проєкти: він створює цикл про творчих людей, про їхню професійну стежку,
– зазначив чоловік.
А от Лола, яка є одною спільною донькою Бадоєвих, зараз закінчує навчання в школі.
Лола закінчує школу та готується до вступу в університет, зараз ми міркуємо над напрямком, куди саме. Вона теж захоплюється режисурою, щодня радує та дивує мене своїм відчуттям світу. Люблю їх безмежно!
– додав він.
Що Бадоєв казав про колишню дружину
- Ведуча Жанна Бадоєва поширила лише один допис у соцмережах про війну Росії проти України. Вона мовчить та працює для російської аудиторії, за що її внесли у санкційний список.
- Режисер розповідав, що його колишній дружині насправді є що сказати. Однак, на його думку, зараз не на часі сперечатись щодо списку артистів у санкціях.
- Коли у Алана запитали, чому тоді Жанна знімає проєкти для російського пропагандистського телебачення. Алан відповів, що він "не хоче давати корм для рибок".