Акустична версія старого хіта Imagine Dragons неочікувано завірусилася в тікток

22 березня 2024, 00:20
Читать новость на русском

Тікток розриває акустична версія хіта гурту Imagine Dragons "Demons". Юзери знімають надихаючі відео, які відразу стають вірусними у соціальній мережі.

Трек "Demons" і досі не втрачає своїх позицій. Через 11 років після дати релізу пісня й досі актуальна, а нещодавно отримала нову хвилю популярності у тікток.

До слова Латиноамериканський вайб: танець Кайлі Дженнер під хіт Dile став гарячим трендом у тіктоці

Хіт "Demons" знову підкорює мережу

Тіктокери масово знімають зворушливі й мотивуючі відео під акустичну версію пісні Imagine Dragons "Demons". Це ролики про життя, подорожі, труднощі, які неймовірно надихають й закликають ніколи не здаватися.

@1pieces98 #demons #imaginedragons ♬ som original - pieces️
@bilawalahmedwarra

♬ original sound - Concert Goer
@albertobenitezlobo1 #demonsimaginedragons #recomendado #Viral #dolor #decepcion #amor #dolordelalma #tiktok #foryou #parati #bajonesemocionales ♬ suono originale - firebreather

@konan_sol #like #foryou #compartir #lirick #fyyyp #demon #imaginedragons ♬ suono originale - firebreather

Крім того, у тікток чимало шириться відео концертів гурту, де напівоголений фронтмент Imagine Dragons виконує наживо фрагмент хіта "Demons".

@ivanilic55 Demons? #imaginedragons #pula #concert #danreynolds #balkan #fyp #viral #music #demons #imaginedragonslive #imaginedragonsconcert #mercurytour2023 ♬ original sound - Ivan Ilić

У чому феномен треку Imagine Dragons "Demons"

Трек "Demons" був випущений у 2013 році. Сингл відразу очолив престижні чарти світу. Наприклад, пісня 12 тижнів провела в першій десятці Billboard Hot 100. Згодом її взагалі визнали восьмою найбільш скачуваною піснею в історії рокуОкрім цього, "Demons" отримали премії MuchMusic Video Award і iHeartRadio.

Феномен пісні – у її тексті й кліпі. У відео міститься контекст, що більшість не бачить, що приховано за маскою людини. Саме тому в кліпі показано різних героїв, які проживають свої непрості трагічні історії: донька, яка втратила батьків; ветеран війни; людина із синдромом Марфана; дівчина, яка терпіла домашнє насилля батьків. Відео, котре набрало понад 1 мільярд переглядів, закінчується присвятою Тайлеру Робінсону – фанату гурту Imagine Dragons, який помер у 17-річному віці від раку.

Imagine Dragons – Demons – дивитися онлайн кліп:

 

Автор: Олена Худенко