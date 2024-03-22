Акустична версія старого хіта Imagine Dragons неочікувано завірусилася в тікток

Тікток розриває акустична версія хіта гурту Imagine Dragons "Demons". Юзери знімають надихаючі відео, які відразу стають вірусними у соціальній мережі.

Трек "Demons" і досі не втрачає своїх позицій. Через 11 років після дати релізу пісня й досі актуальна, а нещодавно отримала нову хвилю популярності у тікток.

До слова Латиноамериканський вайб: танець Кайлі Дженнер під хіт Dile став гарячим трендом у тіктоці

Хіт "Demons" знову підкорює мережу

Тіктокери масово знімають зворушливі й мотивуючі відео під акустичну версію пісні Imagine Dragons "Demons". Це ролики про життя, подорожі, труднощі, які неймовірно надихають й закликають ніколи не здаватися.

Крім того, у тікток чимало шириться відео концертів гурту, де напівоголений фронтмент Imagine Dragons виконує наживо фрагмент хіта "Demons".

У чому феномен треку Imagine Dragons "Demons"

Трек "Demons" був випущений у 2013 році. Сингл відразу очолив престижні чарти світу. Наприклад, пісня 12 тижнів провела в першій десятці Billboard Hot 100. Згодом її взагалі визнали восьмою найбільш скачуваною піснею в історії року. Окрім цього, "Demons" отримали премії MuchMusic Video Award і iHeartRadio.

Феномен пісні – у її тексті й кліпі. У відео міститься контекст, що більшість не бачить, що приховано за маскою людини. Саме тому в кліпі показано різних героїв, які проживають свої непрості трагічні історії: донька, яка втратила батьків; ветеран війни; людина із синдромом Марфана; дівчина, яка терпіла домашнє насилля батьків. Відео, котре набрало понад 1 мільярд переглядів, закінчується присвятою Тайлеру Робінсону – фанату гурту Imagine Dragons, який помер у 17-річному віці від раку.

Imagine Dragons – Demons – дивитися онлайн кліп: