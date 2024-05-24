Це дуже боляче, – зірка "Жіночого кварталу" вперше розповіла про розлучення з коханим

Актриса "Жіночого кварталу" Ольга Жуковцова уперше зізналася, коли розлучилася з чоловіком Дмитром. Подружжя було разом 10 років.

Знаменитість відверто розповіла, що саме стало причиною розриву. Також вона згадала їхню історію знайомства.

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Що Ольга Жуковцова розповіла про розлучення з чоловіком

З'ясувалося, що пара розірвала шлюб 24 лютого 2022 року. Водночас зірка "Жіночого кварталу" одразу розвіяла будь-які чутки про те, що на це вплинула інвалідність колишнього чоловіка. Водночас вона зауважила, що це теж сильно відобразилося на їхніх стосунках.

Це дуже боляче, але зараз цей досвід допомагає легше переживати війну. Тому що коли це сталося, я проклинала Бога, життя. А життя довкола. А я вже не маю життя, я постійно з ним. Я проходжу всі страждання з ним. Я в такому була а*уї. Я зрозуміла, що ми не цінуємо те, що маємо,

– поділилася Ольга.

Вона додала, що жінка не має розчинятися у житті чоловіка, а Жуковцова каже, що це й зробила.

Жінка не повинна ставати повністю твоєю медсестрою, а я стала нею. Дуже сильно змінюються ролі. Мені іноді не вистачало сміливості відходити від його болю. Брати вихідні, найняти доглядальниць,

– зізналася гумористка.

Інтерв'ю з Ольгою Жуковцовою: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Ольги та Дмитра