Уперше в житті мене вирубили, – переможець "Танців з зірками" зізнався, що отримав струс мозку
Джерело:Артур Логай
Український актор Артур Логай, який у 2021 році з Анною Кареліною здобув перемогу на "Танцях з зірками", розповів, що днями йому діагностували струс мозку. Його він отримав просто посеред вулиці.
Як розповів актор, його вперше в житті вирубили. Після цього стався "спалах" і він опинився в медзакладі.
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Що сталося з Артуром Логаєм
Чоловік зізнався, що спершу день був чудовий. Він відвіз сина до садочка, випив кави, потренувався, а потім, як зазначив Артур, стався "спалах".
Можна зізнатись, що вперше в житті мене вирубили. Але я звик шукати у всьому плюси, тож радує, що за весь цей час вирубити мене зміг тільки бетонний стовб. І то не одразу,
– розповів Логай.
Після цього актор відправився до лікарні, де йому діагностували струс мозку. Водночас зараз чоловік себе краще почуває. Навіть ходив на допрем'єрний показ фільму "Крашанка", в якому брав участь.
Артур Логай розповів про те, як отримав струс мозку / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про стан здоров'я інших українських зірок
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