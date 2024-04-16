Зірка серіалу "Просто Надія" розповіла про стосунки з актором-путіністом, від якого завагітніла

Зоряна Марченко близько двох років була в стосунках з російським актором Олександром Ведменським, який підтримує війну в Україні. Вони одружилися й навіть мають спільну доньку. Актриса вперше поділилася історією їхнього знайомства.

Виявляється, це був службовий роман, який переріс у шлюб. Крім того, вона детально розповіла, якими були їхні стосунки й зізналася, чи спілкуються вони з колишнім зараз.

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Що відомо про стосунки Марченко і Ведменського

Зоряна дізналася, що вагітна в той момент, коли щонайменше хотіла чогось серйозного. До того ж, каже Марченко, що була закохана у свого ексчоловіка, проте не любила його. Через це вона не хотіла народжувати дитину, але мама її переконала.

Олександр не хотів мешкати в Києві, тож вони з Зоряною переїхали до Москви.

В той момент я прийняла рішення, що треба їхати за батьком моєї дитини, що це буде правильно… він мене запевнив, що все буде добре,

– пояснила акторка.

Цікаво, що Олександра Ведменського Зоряна називає "батько моєї дитини", бо каже, що це єдине, що його з нею наразі пов'язує.

Марченко зазначила, що в Росії їй було максимально складно, вона навіть мала депресію, бо увесь час була сама з дитиною, оскільки її колишній чоловік у той момент пішов на навчання і його майже не було вдома. Зрештою актриса прийняла рішення повернутися до Києва.

Зараз Зоряна не підтримує зв'язок з Олександром, хоча до повномасштабного вторгнення вони час від часу спілкувалися. Водночас Ведменський пише смс донці.

Інтерв'ю з Зоряною Марченко: дивіться відео онлайн

Що загалом відомо про особисте життя Зоряни Марченко

До стосунків з російським актором жінка вже була заручена. Її обранцем був український актор Олексій Тритенко з яким вони познайомилися на знімальному майданчику серіалу "Останній яничар". Одружилася пара всього через два місяці після знайомства. Актриса поділилася, що їхні стосунки були сповнені пристрасті, але зізнається, що не була готова до шлюбу в той момент свого життя. Марченко також вважає, що у них не було достатньо часу, щоб по-справжньому зрозуміти один одного.

Може ще був не час і все якось воно не склалося. Ми з ним разом були мало. Десь менше ніж пів року і потім прийняли рішення роз'їхатися. Розлучилися ми з ним пізніше,

– розповіла знаменитість.



Зоряна Марченко і Олексій Тригубенко / Скриншот з інтерв'ю