20-річна акторка "Дивних див" вийшла заміж за сина Джона Бон Джові, – ЗМІ

Відома британська акторка Міллі Боббі Браун вийшла заміж. Її обранцем став син Джона Бон Джові Джейк.

Перші підозри про одруження пари виникли ще декілька днів тому, коли папараці сфотографували пару під час прогулянки та шопінгу в Гемптоні. На світлинах помітно, що на руках у закоханих красуються обручки. Тепер цю інформацію підтвердили інсайдери.

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Що відомо про таємне весілля Міллі Боббі Браун та Джейка Бон Джові

Таємна церемонія вінчання молодят відбулася минулими вихідними у вузькому колі найближчих родичів та друзів. Проте, за чутками, пишне святкування для ширшого кола гостей ще попереду. Нібито Боббі Браун і Бон Джові планують провести ще одну розкішну церемонію одруження цього літа.

Міллі та Джейк таємно проголосили свої обітниці в Америці минулих вихідних. Вони планують більш масштабну церемонію в США дещо згодом вже цього року. Проте відтепер вони офіційно одружилися й оформили відповідні документи. Це була дуже закрита та надзвичайно романтична подія у колі найближчих з родини,

– повідомив інсайдер.

Водночас пара поки не прокоментували своє вінчання.

Що відомо про стосунки Міллі Боббі Браун та Джейка Бон Джові