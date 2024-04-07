48-річна зірка "Сутінок" вийшла заміж: перші кадри з весілля на узбережжі моря
Джерело:Елізабет Різер
Американська акторка Елізабет Різер, відома за роллю Есмі Каллен у культовому фільмі "Сутінки", зізналася, що вийшла заміж за композитора Брюса Гілберта. Що цікаво, сталося це не нещодавно.
Радісну звістку знаменитість приховувала майже рік. Так, таємне весілля відбулося в серпні 2023 року. Тепер зірка "Сутінок" поділилася кадрами з коханим та гостями й розповіла подробиці про святкування.
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Що відомо про весілля Елізабет Різер
Молодята обмінялися обітницями на церемонії, що пройшла в Італії на амальфітанському узбережжі. Спочатку пара планувала більш масштабне святкування, але вирішила провести його в інтимній атмосфері з близькими друзями та родиною.
Щось сталося з нами, коли ми вимовляли наші обітниці. Це змінило все. Я постійно намагалася не плакати, а потім починала сміятися,
– пригадала артистка.
На весілля акторка одягнула напівпрозору сукню, розроблену Даніелем Франкелем. Водночас її чоловік постав у бежевому костюмі та білій сорочці.
Весільний танець пара виконала під романтичну композицію Cucurrucucu Paloma Каетано Велозу.
Що відомо про стосунки Елізабет і Брюса
- Майбутнє подружжя познайомилося у 2017 році завдяки другу Різер.
- Що цікаво, раніше вони жили поруч в Лос-Анджелесі, але майже не перетиналися.
- Гілберт освідчився коханій через п'ять років після їхньої першої зустрічі, вирішивши зробити це під час романтичної подорожі до Італії. Саме після цього вони прийняли рішення одружитися у 2023 році.