48-річна зірка "Сутінок" вийшла заміж: перші кадри з весілля на узбережжі моря

Американська акторка Елізабет Різер, відома за роллю Есмі Каллен у культовому фільмі "Сутінки", зізналася, що вийшла заміж за композитора Брюса Гілберта. Що цікаво, сталося це не нещодавно.

Радісну звістку знаменитість приховувала майже рік. Так, таємне весілля відбулося в серпні 2023 року. Тепер зірка "Сутінок" поділилася кадрами з коханим та гостями й розповіла подробиці про святкування.

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Що відомо про весілля Елізабет Різер

Молодята обмінялися обітницями на церемонії, що пройшла в Італії на амальфітанському узбережжі. Спочатку пара планувала більш масштабне святкування, але вирішила провести його в інтимній атмосфері з близькими друзями та родиною.

Щось сталося з нами, коли ми вимовляли наші обітниці. Це змінило все. Я постійно намагалася не плакати, а потім починала сміятися,

– пригадала артистка.

На весілля акторка одягнула напівпрозору сукню, розроблену Даніелем Франкелем. Водночас її чоловік постав у бежевому костюмі та білій сорочці.

Весільний танець пара виконала під романтичну композицію Cucurrucucu Paloma Каетано Велозу.

Що відомо про стосунки Елізабет і Брюса