Закохані разом навчалися акторської майстерності, а зараз обоє працюють у театрах Києва. Освідчення відбулося під час весілля спільних друзів пари.

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Гоцуляк ретельно спланував цю подію, домовившись з нареченою, щоб та під час традиційного кидання букета передала квіти саме Дані. Коли щаслива дівчина обійняла Олега з букетом у руках, актор несподівано став на коліно та дістав обручку, зробивши пропозицію під оплески гостей. Зворушена Дана навіть розплакалася, але сказала коханому "так".

Романтичний вчинок Олега Гоцуляка викликав захоплення у соціальних мережах. Користувачі привітали пару з новим етапом у стосунках та побажали їм щасливого майбутнього.

"Яка гарна пара, нехай живуть щасливо";

"Щиро вітаю! Такі щасливі та гарні";

"Щирі вітання! Щастя і кохання у кожному спільному дні";

"Так зворушливо та красиво. Хай будуть щасливі";

"Я плачу. Молодці".

Нагадаємо, раніше відома американська акторка Емма Робертс, яка здобула широку популярність завдяки ролі в серіалі "Американська історія жахів", також заручилася зі своїм бойфрендом, актором Коді Джоном. Це буде перший шлюб для 33-річної зірки.