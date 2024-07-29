Сьогодні 3 роки, – Ахтем Сеітаблаєв зворушливо звернувся до мами, яка померла в Криму

29 липня, режисер Ахтем Сеітаблаєв вшановує пам'ять своєї покійної матері Субіє ханум Налбандової. Жінка померла в тимчасово окупованому Криму у віці 83 років.

У треті роковини смерті найріднішої людини чоловік присвятив їй зворушливий пост. Ахтем також показав архівні фото з ненькою.

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У своїх соцмережах він опублікував світлину своєї матері в молодості. На кадрі жінка загадково дивиться в бік. А на іншій світлині Субіє ханум, вбрана у смугастий лонгслів та червону жилетку, позувала разом з сином у кімнаті. Водночас на кадрах видніються дитячі іграшки та підручники, які, ймовірно належали режисеру в дитинстві. Сеітаблаєв сидить за столом разом з мамою й усміхається в камеру.

Також актор присвятив чуттєві рядки неньці.

Мамо. Сьогодні 3 роки, як ти пішла в засвіти. Хай Бог її береже. Пам'ятаю, сумую, люблю,

– написав Ахтем.

Шанувальники підтримали режисера та висловили йому співчуття щодо смерті матері.

"Наша незвичайна, мудра, щира Субіє ханум! Дуже не вистачає";

"Вічна пам'ять, царство небесне вашій мамі щирі співчуття!";

"Дуже гарна мама! Царство небесне і світла пам'ять";

"Вічна пам'ять жінці, яка виростила сина не тільки для родини, а й наставника для інших. Нехай спочиває з миром";

"Вічна пам'ять вашій мамі, пане Ахтеме. Гідна дочка Кримськотатарського народу. Виховала гідного і чудового сина".

Нагадаємо, Субіє ханум Налбандова була письменницею, педагогом зі сценічної мови, акторкою, співачкою та ведучою. У 2023 році Ахтем отримав нагороду за службу в ЗСУ, а відзнаку присвятив покійній матері.