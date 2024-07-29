В третью годовщину смерти самого родного человека мужчина посвятил ей трогательный пост. Ахтем также показал архивные фото с мамой.

Интересно Наталья Могилевская впервые показала мужчину, с которым воспитывает дочерей: видео влюбленных

В своих соцсетях он опубликовал фотографию своей матери в молодости. На кадре женщина загадочно смотрит в сторону. А на другой фотографии Субие ханум, одета в полосатый лонгслив и красную жилетку, позировала вместе с сыном в комнате. В то же время на кадрах виднеются детские игрушки и учебники, которые, вероятно принадлежали режиссеру в детстве. Сеитаблаев сидит за столом вместе с мамой и улыбается в камеру.

Также актер посвятил чувственные строки маме.

Мама. Сегодня 3 года, как ты ушла в мир иной. Пусть Бог ее хранит. Помню, скучаю, люблю,

– написал Ахтем.

Поклонники поддержали режиссера и выразили ему соболезнования по поводу смерти матери.

"Наша необыкновенная, мудрая, искренняя Субие ханум! Очень не хватает";

"Вечная память, царство небесное вашей маме искренние соболезнования!";

"Очень хорошая мама! Царство небесное и светлая память";

"Вечная память женщине, которая вырастила сына не только для семьи, но и наставника для других. Пусть покоится с миром";

"Вечная память вашей маме, господин Ахтем. Достойная дочь Крымскотатарского народа. Воспитали достойного и замечательного сына".

Напомним, Субие ханум Налбандова была писательницей, педагогом по сценической речи, актрисой, певицей и ведущей. В 2023 году Ахтем получил награду за службу в ВСУ, а награду посвятил покойной матери.