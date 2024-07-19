Ахтем Сеітаблаєв підтвердив розрив з коханою і вперше назвав причину

Ахтем Сеітаблаєв восени минулого року зробив пропозицію своїй дівчині Мар'яні, але вже на початку цього літа з'явилися чутки про кризу в їхніх відносинах. Тепер режисер зізнався, чи все ще перебуває у стосунках.

З'ясувалося, що артист розійшовся з Мар'яною Боцвинюк. До того ж він вперше розкрив причини їхнього розриву.

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Так, за словами Сеітаблаєва, пара мала суттєві розбіжності у поглядах на життя.

Вона людина молода. У неї все життя попереду. Так буває в житті дорослих людей. Все ж таки при всьому бажанні знайти спільну мову вона не знайшлася. Буває, нічого страшного,

– зазначив режисер.



Ахтем Сеітаблаєв з Мар'яною Боцвинюк / Фото з соцмереж

Що відомо про стосунки Ахтема Сеітаблаєва з Мар'яною Боцвинюк