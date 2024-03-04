За словами актора, зараз український народ дуже вразливий і його легко розхитати. Однак варто зберігати холодний розум і не зважати на вороже ІПСО, а всю інформацію потрібно ретельно перевіряти. Для прикладу Ахтем як кримський татарин пригадав найбільш поширені хибні думки про Крим та кримчан, які донедавна панували серед українців.

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Ахтем Сеітаблає розвінчав найпоширеніші стереотипи щодо кримчан

Ще кілька років тому, як зазначає Сеітаблаєв, українці з материкової частини країни сприймали кримських татар як іншу касту. На думку актора, це результат "виховання" радянського союзу.

Зі свого досвіду кажу, що до початку повномасштабного вторгнення більшість людей на питання "Що ви знаєте про кримських татар та про Крим?" здебільшого відповідали одне й те саме. Якісь маленькі будинки на самозахоплених землях, вічно чимось незадоволені, пахлава та чебуреки на пляжі, сепаратисти, які постійно плачуть про свою депортацію – оце й все,

– пригадав режисер.

"Розумію, чому це так: я ж сам народився в Радянському Союзі. Очевидно, наскільки міцно закладається в людині те, що нам розказують у дитинстві. Зараз обізнаності в бік правди стало більше, але ще дуже багато чого потрібно робити. Особливо працювати потрібно над сприйняттям материковими українцями автономного статусу Криму", – резюмував Сеітаблаєв.



Ахтем Сеітаблаєв / Фото 24 Каналу

Актор і режисер наголошує, що серед кримчан ніколи не було сепаратистського настрою. Мовляв, як би це було дійсно правдою, то чи вийшли б вони з українськими прапорами під стіни Верховної Ради Криму після початку окупації? І нагадав про кримського татарина Решата Аметова, який став першою жертвою цієї війни, оскільки здійснив поодинокий пікет та був закатований росіянами.

Раніше Ахтем Сеітаблаєв назвав умову закінчення війни

За словами Ахтема Сеітаблаєва, який нині не лише режисер, а й захисник, війна має закінчитися нищівною поразкою Росії в Криму. Адже 10 років тому саме з півострова й почалася окупація українських земель.

Актор наголосив, що країна-агресорка не вигравала ніякої кримської війни, тому програє й цю. А обов'язок кожного українця зробити для цього все можливе, аби наші діти не були виховані ворогом.