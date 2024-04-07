Вперше за 8 років: адвокати Джолі розкрили приголомшливі подробиці про аб'юз з боку Пітта

Голлівудські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт розійшлися у 2016 році. Судовий розгляд колишньої пари триває і досі. Однак, зараз розкрилися деталі аб'юзивної поведінки Пітта, ще до скандального інциденту на борту літака 2016 року.

Тоді, Бред фізично та емоційно образив Джолі та їх шістьох неповнолітніх дітей. Чоловік під час cварки пошкодив спину та лікоть дружини. Діти прийшли на допомогу матері, як раптом актор вдарив одного з малих по обличчю, а іншого придавив. У судових документах причиною розлучення з Піттом значиться саме ця ситуація.

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Які нові подробиці справи розлучення Джолі та Пітта

Адвокати Джолі вимагають розкрити інформацію, яка спростує неможливість актора придбати частку Джолі в їхній спільній французької виноробні Chateau Miraval через відмову. Водночас Пітт поставив умову, щоб ексдружина підписала "більш обтяжливу" угоду про нерозголошення, замість купівлі ним частини виноробні.

Хоча історія фізичного насильства з боку Пітта щодо Джолі почалася задовго до авіаперельоту сім'ї у вересні 2016 року з Франції до Лос-Анджелеса, цей політ став першим випадком, коли він застосував фізичне насильство до дітей. Після цього Джолі одразу пішла від нього,

– написано в оприлюднених документах.

До того ж команда адвокатів Джолі наголосила, що можна було б запобігти судовому розгляду про виноробню, якщо б Пітт одразу погодився на пропозицію акторки викупити частку компанії.

За словами юристів, Бред відмовився, оскільки боявся розголосу та оприлюднення документів про багаторічну битву за опіку над дітьми.

Документи Джолі, які включали електронні листи, короткий виклад свідчень сім'ї та інші докази, змусили Пітта побоюватися, що інформація може зрештою стати надбанням громадськості. Пітт хотів, щоб Джолі за договором обмежила себе мовчанням і не розголошувала подробиць особистого проступку,

– значиться в документах.



Анджеліна Джолі з дітьми / Фото з відкритих джерел

Однак, адвокати Пітта відмовилися коментувати заяви юристів Джолі. Водночас джерела з близького оточення Пітта звинуватили його ексдружину в "заплутуванні історії".

Це модель поведінки: щоразу, коли ухвалюють рішення, що суперечить іншій стороні, вони постійно вважають за краще надавати таку інформацію, яка вводить в оману, неточну і нерелевантну, щоб відвернути увагу,

– розповів друг Бреда.

Пітт відмовився від спільної опіки над дітьми

Британські ЗМІ поширювали інформацію, що судовий процес, який тягнеться з 2016-го, наближається до завершення.

Наприкінці березня цього року стало відомо, що голлівудський актор більше не наполягає на спільній опіці над шістьма дітьми.

Він погодився, щоб Джолі зберегла повну опіку. Водночас у нього залишиться лише право відвідування.