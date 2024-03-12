Всередині вже діра, – Єфросиніна про те, що з Оскара вирізали перемогу "20 днів у Маріуполі"

12 березня 2024, 10:12
Читать новость на русском

Джерело:

Маша Єфросиніна

Disney Entertainment не включила у скорочену телеверсію Оскара нагородження "20 днів у Маріуполі" та щемливу промову Мстислава Чернова. Цей інцидент вже прокоментувала Маша Єфросиніна.

Вона зазначила, що через такі дії міжнародної спільноти у неї "всередині вже діра". Водночас телеведуча вважає, що українців не мають зупиняти такі ситуації. 

Вас також може зацікавити Нічого, крім сліз і болю, – Могилевська емоційно висловилась про Оскар для "20 днів у Маріуполі"

Як Єфросиніна відреагувала на те, що нагородження "20 днів у Маріуполі" вирізали з Оскара

Марія розповіла, що її шокувала ця новина.

Зізнаюсь, всередині вже діра, випалена горем людей та внутрішньою ненавистю,
– сказала ведуча.

Водночас вона вважає, що потрібно продовжувати доносити світові правду про війну в Україні, яку розв'язала Росія, навіть тоді, коли це робити складно. Саме тому Маша відправилася у США, де днями виступить перед міжнародною аудиторією.


Єфросиніна відреагувала на те, що "20 днів у Маріуполі" вирізали з короткої версії Оскара / Скриншот з інстаграм-сторіс


Єфросиніна відреагувала на те, що "20 днів у Маріуполі" вирізали з короткої версії Оскара / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що цьому передувало 

  • Міжнародна скорочена версія церемонії вручення Оскара мала вийти в етері телеканалу "Суспільне Культура" 11 березня о 20:30.
  • Однак Лук'ян Галкін, виконавчий продюсер телеканалу, повідомив, що після отримання матеріалів для трансляції від організаторів було виявлено, що нагородження "20 днів у Маріуполі" не включили в скорочену міжнародну телеверсію кінопремії.
  • Згодом Disney Entertainment повідомила, що перемогу фільму не показали через часові обмеження. Водночас компанія заявила, що зведений підсумок усіх пропущених переможців, у тому числі "20 днів у Маріуполі", до скороченої версії додали.
  • Цікаво, що у 2022 році в номінації "Найкращий документальний фільм" перемогла стрічка про російського опозиціонера Олексія Навального. Для нагородження фільму та промови Юлії Навальної тоді знайшли час навіть в скороченій телеверсії. 

Автор: Софія Хомишин