Всередині вже діра, – Єфросиніна про те, що з Оскара вирізали перемогу "20 днів у Маріуполі"
Джерело:Маша Єфросиніна
Disney Entertainment не включила у скорочену телеверсію Оскара нагородження "20 днів у Маріуполі" та щемливу промову Мстислава Чернова. Цей інцидент вже прокоментувала Маша Єфросиніна.
Вона зазначила, що через такі дії міжнародної спільноти у неї "всередині вже діра". Водночас телеведуча вважає, що українців не мають зупиняти такі ситуації.
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Як Єфросиніна відреагувала на те, що нагородження "20 днів у Маріуполі" вирізали з Оскара
Марія розповіла, що її шокувала ця новина.
Зізнаюсь, всередині вже діра, випалена горем людей та внутрішньою ненавистю,
– сказала ведуча.
Водночас вона вважає, що потрібно продовжувати доносити світові правду про війну в Україні, яку розв'язала Росія, навіть тоді, коли це робити складно. Саме тому Маша відправилася у США, де днями виступить перед міжнародною аудиторією.
Єфросиніна відреагувала на те, що "20 днів у Маріуполі" вирізали з короткої версії Оскара / Скриншот з інстаграм-сторіс
Єфросиніна відреагувала на те, що "20 днів у Маріуполі" вирізали з короткої версії Оскара / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що цьому передувало
- Міжнародна скорочена версія церемонії вручення Оскара мала вийти в етері телеканалу "Суспільне Культура" 11 березня о 20:30.
- Однак Лук'ян Галкін, виконавчий продюсер телеканалу, повідомив, що після отримання матеріалів для трансляції від організаторів було виявлено, що нагородження "20 днів у Маріуполі" не включили в скорочену міжнародну телеверсію кінопремії.
- Згодом Disney Entertainment повідомила, що перемогу фільму не показали через часові обмеження. Водночас компанія заявила, що зведений підсумок усіх пропущених переможців, у тому числі "20 днів у Маріуполі", до скороченої версії додали.
- Цікаво, що у 2022 році в номінації "Найкращий документальний фільм" перемогла стрічка про російського опозиціонера Олексія Навального. Для нагородження фільму та промови Юлії Навальної тоді знайшли час навіть в скороченій телеверсії.