Втік з України: Злата Огнєвіч назвала ім'я артиста, який здивував її своєю позицією

Співачка Злата Огнєвіч, яка залишається в Україні та часто виступає для військових, висловилась про Олега Винника й Потапа. Ці артисти виїхали за кордон, продемонструвавши свою сутність.

Злата Огнєвіч зізналась, що один з артистів став для неї справжнім здивуванням. Мова йде про Олега Винника, який втік у Німеччину.

До слова Злата Огнєвіч вразила саундтреком до українського фільму-помсти "Конотопська відьма"

Буду відвертою, з названих артистів несподіванкою для мене став Олег Винник, бо його творчість і позиціювання кардинально відрізняються від його теперішньої позиції. А щодо інших артистів, мені не цікава їхня доля від слова "взагалі",

– висловилась співачка.

Щодо Потапа Злата Огнєвіч додала, що ті артисти, які покинули Україну, можуть мати свої причини та обставини. Однак їхній вибір відобразив їхню справжню суть і позицію. Вона ж натомість поважає тих музикантів, які залишилися та продовжують працювати на благо держави.