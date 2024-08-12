"Людина-титан": українські зірки поділилися спогадами про Кузьму Скрябіна і запросили на концерт

До дня народження Андрія Кузьменка у Львові відбудеться особливий концерт. Напередодні зірки, які виступлять на заході, поділилися зворушливими спогадами.

Концерт "Шампанські очі" відбудеться у суботу, 17 серпня. Він буде присвячений не лише дню народженню Кузьми Скрябіна, але й його мамі.

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Глядачів на концерті чекатиме особлива програма з пісень Кузьми, що прозвучать у виконанні українських зірок. Напередодні події артисти поділилися власними спогадами про Андрія Кузьменка.

"ЛесикСам" : "Щодо творчості Андрія можу говорити годинами. Вся його творчість і моя починалися разом... Це мій брат, це легенда України, це філософ, музикант, все що найкраще можна сказати про людину, це про мого Кузьму".

: "Щодо творчості Андрія можу говорити годинами. Вся його творчість і моя починалися разом... Це мій брат, це легенда України, це філософ, музикант, все що найкраще можна сказати про людину, це про мого Кузьму". Андрій Кравченко: "З Кузьмою зустрічався один раз в житті. Це людина-титан, яка мала свою непохитну думку та стійку волю. Людина, чия душа готова обійняти ввесь світ навколо. Справедливий, чесний, талановитий. Він захоплював собою з пів слова. Так само як і його музика захоплює з першої ноти. Від пісні "Старі фотографії" завжди мурахи, скільки б разів її не слухав. Ти живеш в пісні. І от саме коли в пісні життя, ця пісня вічна. Як і Кузьма".



Концерт до дня народження Кузьми Скрябіна / Фото пресслужби

Golubenko : "З творчістю Скрябіна я познайомився ще змалечку, коли мій тато слухав його пісні вдома чи в машині, та згодом ця музика стала і моєю улюбленою. Тому для мене буде велика радість виступити на цьому концерті".

: "З творчістю Скрябіна я познайомився ще змалечку, коли мій тато слухав його пісні вдома чи в машині, та згодом ця музика стала і моєю улюбленою. Тому для мене буде велика радість виступити на цьому концерті". DIBVROVA : "Коли познайомився з цією чудовою людиною, я побачив перед собою високого, кучерявого, веселого чоловіка, який постійно жартував. Кузьма назавжди буде в моїй пам’яті та я впевнений, що його вічні хіти будуть назавжди у наших серцях".

: "Коли познайомився з цією чудовою людиною, я побачив перед собою високого, кучерявого, веселого чоловіка, який постійно жартував. Кузьма назавжди буде в моїй пам’яті та я впевнений, що його вічні хіти будуть назавжди у наших серцях". Зіновій Карач: "Що для мене музика Кузьми? Це саундтрек мого життя... Музика Скрябіна може виховати хорошу людину".

Концерт "Шампанські очі" започаткований агенцією VINIL разом з батьками Кузьми у 2019 році. Він став невіддільною традицією для Львова. Цього року він відбудеться вже вчетверте – 17 серпня о 19:00 у !FESTrepublic.



Концерт до дня народження Кузьми Скрябіна / Фото пресслужби

Музичний супровід вечора забезпечить естрадно-симфонічний оркестр Театру Заньковецької під керівництвом Богдана Мочурада. Також цікавою особливістю програми стане звучання пісень Скрябіна в інструментальному виконанні оркестру.