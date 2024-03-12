Зірка "Жіночого кварталу" стала мамою вперше: миле фото з пологового

Акторка та гумористка Аліна Блажкевич повідомила, що народила первістка. Вона запропонувала фанам оригінально привітати малюка.

Акторка "Жіночого кварталу" Аліна Блажкевич повідомила радісну новину на особистій сторінці. Вона повідомила стать та ім'я первістка.

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Аліна Блажкевич – вперше мама

В сім'ї Аліни та Романа Блажкевичів народився син, якого назвали Андрієм. Гумористка наразі не хоче показувати обличчя малюка світові. Але опублікувала фото дитячого ліжечка, на якому лежав первісток.

Хотіла всім розказати, що на світ з'явився чудовий хлопчик Андрій. Ми з Ромою стали офіційно дорослими й дуже щасливими. Поки вам його не покажу, бо я вас знаю, вам би когось та й зглазить. А воно мені не треба. Головне, що це найбільша радість, яку я коли-небудь відчувала в житті,

– написала Аліна Блажкевич.



Аліна Блажкевич / Фото з інстаграму Аліни Блажкевич

Новоспечена матуся побажала синові жити у мирній країні. Тому запропонувала підписникам оригінально привітати її та малюка: задонатити на мавік 3Т для 128 батальйону 112 ОБТрО.

Особисте життя Аліни Блажкевич: що відомо

Роман та Аліна Блажкевич познайомилися на гумористичному проєкті "Ліга сміху". Акторка грала у команді "Тріо різні", а її майбутній обранець у "Де Рішельє".

Влітку 2019 року Роман Блажкевич зробив дівчині пропозицію. Це відбулося у процесі знімань Літнього кубку "Ліги сміху" в Одесі. Вже наступного року вони зіграли весілля.

У листопаді минулого року Аліна Блажкевич повідомила про вагітність і вперше показалась з округлим животиком.